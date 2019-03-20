Perakende Yasası ile marketlerde yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Perakende Yasası çalışmalarına ilişkin, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız." dedi.

Perakende Yasası ile marketlerde yeni dönem
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PEKCAN, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (NTSO) düzenlenen "esnaf  buluşması" programında iş insanlarıyla bir araya geldi. 
Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, orta gelirli ülkeler  seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmesinin ihracatla mümkün  olacağını belirten Pekcan, ihracat rakamlarının artırılması amacıyla bakanlık  olarak çeşitli kategorilerde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Küresel ekonomiye yön veren firmaların genç girişimciler tarafından  kurulan işletmeler olduğuna işaret eden Pekcan, bu nedenle genç ve kadın  girişimcilere daha fazla destek olunmasını sağlamak için Kadın ve Genç  Girişimciler Daire Başkanlığının faaliyete başladığını aktardı. 
Pekcan, ihracata yönelmek isteyen tüm esnaf ve sanatkara gerekli  desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Daha fazla ihracat için,  çalışmayı tabana yaymamız gerekiyor. Bunun için esnaf ve sanatkara yönelik  pazarlama ve marka destekleme konusunda proje geliştiriyoruz. Ayrıca, e-ticaret  ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. Bakanlık olarak biz desteklerimizle  arkanızdayız yeter ki siz talep edin." diye konuştu. 
Milletin refah düzeyini artırmanın yolunun ticaretten geçtiğini,  bakanlık olarak ticaretin önündeki sorunların çözümü noktasında çaba  harcadıklarını anlatan Pekcan, şöyle konuştu: 
"Milletin refah düzeyini artırmak, gelecek nesillere daha parlak bir  gelecek bırakmanın yolu ticaretten geçiyor. Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin  önündeki engelleri kaldırmak için el birliğiyle sizlerin sorunlarına çözüm bulmak  için uğraşıyoruz. Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler  seviyesine çıkması, daha fazla ihracat yapmakla mümkündür. Nevşehir'in ihracat  rakamları çok düşük, bir turizm şehrine yakışmıyor. Nevşehir'in ihracatta daha  fazla yer alması lazım. Bakanlık olarak 21 ilde ihracat destek ofisleri kurduk,  bunu 81 ile yayacağız. Bu illerimizde nasıl ihracatçı olunacağı konusunda  eğitimler veriyoruz. Bakanlığımızın desteklerini anlatıyoruz. Sayın  Cumhurbaşkanımız her zaman odak noktasında esnaf ve sanatkarı bulundurmakta.  Kendileri bu doğrultuda esnafa faizsiz kredi kullandırmak, 10 bin liraya kadar  olan ciroları vergiden muaf tutmak, vergisini düzenli ödeyen esnaf ve  sanatkarımıza 5 puan indirim, SGK priminde 5 puanlık indirim, taşınmaz malın  rehin gösterilmesi  dışında kredilerde teminat olarak kullanmak üzere taşınır  rehini de getirmiş bulunuyor. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarın kredi  mağduriyetini önlemek için bir yıla kadar yüzde 4, bir yıldan fazlası için de  yüzde 5 faizle kredi vermeye devam ediyoruz." 
Perakende Yasası konusundaki çalışmalara da değinen Pekcan, "Perakende  Yasası ile ilgili çalışma yapıyoruz. Yöresel ürünün marketlerde yer almasıyla  ilgili belli raf oranını zorunlu kılıyoruz. Marketler genelde kendi markalarıyla  üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu  marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız. Bu üreticilerimizi, iç piyasada  güçlü, ayağının üstünde duran ve rekabetçi firmalar haline getirmedikçe, bunları  uluslararası firmalara taşıyıp, ihracatçı yapamayız. Sizleri, el ele vererek ülke  ekonomimizi daha güzele, refah düzeyimizi daha da artıracak tedbirleri beraber   alarak, hepinizi ihracatçı olmaya davet ediyorum." dedi. 
Programda, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar  Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan  Adayı Rasim Arı, NTSO Başkanı Arif Parmaksız da konuşma yaptı. 
Bakan Pekcan, programın ardından  Arı'ya destek amacıyla Atatürk  Bulvarı'ndaki iş yerlerini ziyaret ederek esnafı selamladı.

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