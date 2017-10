'Perakende yasası düzenlenmeli'

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Özellikle mahalle aralarına kadar giren zincir ucuzluk marketleri ile esnaf başa çıkmakta zorlanıyor. Başta bakkal esnafı olmak üzere tüm küçük esnafın korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Çünkü esnaf ülke ekonomisinin bel kemiğidir, her zaman korunmalı" dedi.

'BAŞARI İSTİKRARI SÜRDÜRÜLEMEDİ'

Perakende sektörünü düzenleyen yasanın yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu vurgulayan Palandöken, "Mahalle aralarında hızla yayılmaya başlayan zincir marketler ile esnaf başa çıkmakta zorlanıyor. 2 yıl önce çıkan Perakende Yasası tam da bu nokta esnafı korumak, desteklemek, kaybolmaya yüz tutan meslekleri yaşatmak adına çok önemli bir atılımdı. Fakat uygulama kısmında da başarı istikrarı sürdürülmeli. Esnafı korumak ekonomiyi canlı tutmaktır. Avrupa Birliği Küçük İşletmeler Yasası’nda ‘önce küçük olanı düşün’ şeklinde yer alan maddeyi biz de ülke olarak benimsemeliyiz. Çünkü zincir marketler tekel oluşturuyorlar. Zamanla tüketiciler esnafın bitmesi ile marketlerin insafına bırakılmış olacak" diye konuştu.

'ZİNCİR MARKET NÜFUS ORANINA GÖRE AÇILMALI'

Mahalle aralarına kadar giren zincir ucuzluk marketlerinin esnafı zarara soktuğunu vurgulayan Palandöken, "Discount denilen ucuzluk mağazaları en ücra sokağa dahi açılıyor. Hatta çoğu bodrum katlarında açılıyor. Öyle ki 31 Ağustos itibariyle zincir market sayısı 27 bin 575’e çıktı. Bunların mantar gibi devamlı açılması küçük esnafı bitiriyor. Çoğu esnaf rekabet edemediği için dükkan kapatıyor. Zincir marketler geçen yıl ağustostan bu yıl Ağustos'a 3 bin 110 yeni mağaza açtı. Bu marketler rastgele açılmamalı ve bir kural konulmalı. Her 100-200 metreye bir zincir market kesinlikle olmaz. Anayasa’nın esnaf ve sanatkârı koruyan 173’üncü maddesi unutulmamalı ve işlev kazandırılmalı" ifadelerini kullandı.

'880 MİLYAR PAZAR PAYINA ULAŞACAK'

Perakende yasasının esnafı rahatlatacak maddelerini hatırlatan Palandöken, şunları söyledi: "Perakende sektörü ülkemizde her yıl yüzde 9-10 civarında büyüme sağlıyor. Pazar payı 2015’te 663 milyar TL olan sektör, 2016’da yüzde 10 büyüyerek 729 milyar TL’ye çıktı. 2018’de ise 880 milyar TL olması bekleniyor. Her yıl gelişen ve büyüyen pazarda esnafın korunup desteklenmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasanın yeniden ele alınması artık kaçınılmaz" dedi.