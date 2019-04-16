Perakende satış hacmi arttı

Perakende satış hacmi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi

Perakende satış hacmi arttı
banner404

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin perakende satış hacmi  endekslerini açıkladı. 
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla  perakende satış hacmi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.
Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, gıda dışı  satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4  yükseldi. 
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış  hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı. Bu dönemde gıda,  içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç)  yüzde 8,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 azaldı. 
Perakende ciro
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende  ciro şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün  satışları yüzde 1,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2,  otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,9 artış kaydetti.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro,  şubatta yıllık bazda yüzde 14,2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları  yüzde 18,3, hem gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) hem de otomotiv yakıtı  satışları yüzde 12,5 artış gösterdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ALKÜ’de gündem turizm
ALKÜ’de gündem turizm
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479