Perakende satış hacmi arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 azaldı.

Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,9 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, şubatta yıllık bazda yüzde 14,2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18,3, hem gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) hem de otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,5 artış gösterdi.