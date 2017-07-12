Pegasus'tan 4 yeni hat

PEGASUS Hava Yolları, uçmaya başlayacağı 4 yeni hatla misafirlerine yenilikler sunmaya devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle açılacak yeni hatlarıyla birlikte uçuş ağını yurtiçinde 36, yurtdışında 72 olmak üzere 108 noktaya ulaştıran Pegasus; İzmir'den Batman'a, İstanbul Sabiha Gökçen'den Sinop'a, Ankara'dan ise Tekirdağ ve Adıyaman'a uçmaya başlıyor.Pegasus misafirleri; haftada 3 gün gerçekleştirilecek uçuşlar kapsamında, Ankaradan Adıyamana 59,99 TL, Ankaradan Tekirdağa 69,99 TL, İstanbul Sabiha Gökçen'den Sinopa 89,99 TL, İzmir'den Batman'a ise 109,99 TLden başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, yeni açılan hatlarla ilgili yaptığı açıklamada Pegasus Hava Yolları olarak, 2017 yılında da misafirlerimizi yeni birçok uçuş noktası ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yeni hatlarımızla birlikte yurt içinde 36, yurt dışında 72 olmak üzere 40 ülkede toplam 108 noktaya tarifeli seferler düzenliyoruz. Her geçen gün artan uçuş noktalarımız ve misafir deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızla, misafirlerimizin her zaman yanındayız dedi.