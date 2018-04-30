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Pegas'tan GZP'ye ilk iniş

Rusya'dan GZP'ye bu yıl ilk kez uçacak olan Pegas Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak, 182 yolcusuyla GZP'ye indi

Pegas'tan GZP'ye ilk iniş

Rusya'dan GZP'ye bu yıl ilk kez uçacak olan Pegas Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak, 182 yolcusuyla GZP'ye indi

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:32
Pegas'tan GZP'ye ilk iniş
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PEGAS Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak Rusya'nın Novgorod Havalimanı'ndan havalanarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na (GZP) dün sabah saat 06.45’de indi. Gazipaşa Havalimanı Müdürü Ömer Sözener ile TAV Operasyon Müdürü Gülderen Güncü tarafından havalimanında düzenlenen karşılama töreni geleneksel havacılık seremonisi olan ‘su takı’ töreniyle başladı. Törende uçaktan inen tüm yolculara, pilot ve beraberindeki mürettebata karanfil verildi. Uçak mürettebatı ile birlikte pasta kesilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. GZP'den, iç ve dış hatlarda toplam 16 havayolu şirketiyle 12 ülkede 37 destinasyona uçuş gerçekleşiyor. GZP, 2017 yılında yaklaşık 823 bin yolcuya hizmet sunarken, 5 bin 662 uçuşa da ev sahipliği yapmıştı.
'HAVALİMANIMIZ GELİŞİYOR'
GZP Havalimanı Müdürü Ömer Sözener, bu yıl Pegas’ın ilk kez GZP'ye uçuş gerçekleştirdiğini belirterek, "Rus Havayolu şirketi Pegas, 182 yolcusuyla havalimanımıza iniş yaptı. Yolcularımızı ve uçak mürettebatımızı en güzel şekilde karşıladık. Hepsi oldukça mutlu oldu. Havayollarına en iyi hizmeti sunarak bölgemize daha fazla yolcu çekmek, Gazipaşa ve Alanya bölgesinin gelişimine katkı sunmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BoeingPegas Havayolları
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