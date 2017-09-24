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Pazara inmeden satılıyor! “Siparişler çok, yetiştiremiyoruz”

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı bölgesinde yüksek rakımda yetişen fasulyeler pazara inmeden müşteri buluyor. Kilosunu 7,5 liradan satılan Nebiyan fasulyesinin siparişleri telefonla alınıyor. Üretici İsmail Cantürk yaptığı açıklamada, "Üretim talebi karşılamıyor. Siparişler çok, yetiştiremiyoruz." dedi

Pazara inmeden satılıyor! “Siparişler çok, yetiştiremiyoruz”

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı bölgesinde yüksek rakımda yetişen fasulyeler pazara inmeden müşteri buluyor. Kilosunu 7,5 liradan satılan Nebiyan fasulyesinin siparişleri telefonla alınıyor. Üretici İsmail Cantürk yaptığı açıklamada, "Üretim talebi karşılamıyor. Siparişler çok, yetiştiremiyoruz." dedi

24 Eylül 2017 Pazar 16:31
Pazara inmeden satılıyor! “Siparişler çok, yetiştiremiyoruz”
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NEBİYAN Dağı eteklerinde bulunan Kuşkayası, Aydınpınar ve Kösedik Mahallelerinde yetiştirilen Nebiyan fasulyesi, tüketici talebi fazla olunca yok satıyor. Üretici İbrahim Karagöl, “Fasulyemiz çok güzel. Çarşıda olan fasulye gibi değil. Az kaynattığınız zamanda pişer, lezzeti de güzel. İklim şartlarına uygun, pazarı var. Gelirler kapıdan alırlar, pazar sorunu yaşamıyoruz. Haftada iki sefer topluyoruz, verimi çok iyi. Organik, gübre atmayız, ilaç kullanmayız. 15-20 senedir bu fasulye bu bölgede üretiliyor. Tohumunu Bafra ve Adapazarı'na verdim ama oralarda olmadı. Yüksek rakımı, temiz havayı sever, yöreye has bir fasulyedir” dedi.

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PAZARA İNMİYOR SİPARİŞLER TELEFONLA ALINIYOR

Üretici İsmail Cantürk ise, “Lezzetinden ve doğal oluşundan dolayı siparişler çok, yetiştiremiyoruz. Üretimin az olması dolayısıyla talebi karşılamıyor. İnşallah bundan sonra daha fazla üretim olur. Vatandaşın çok aradığı bir ürün. Kilosunu 7,5 liradan satıyoruz.
Telefonla sipariş veriyorlar, pazara indirmeye fırsatımız olmuyor” diye konuştu.

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Fasulye hakkında bilgi veren 19 Mayıs Tarımsal Fındık Üreticileri Birliği Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Metin Ayturan, “Nabiyan fasulyesi Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yüksek rakımlı yerlerde yetiştiriliyor. Düşük rakımlı sıcak yerlerde yetişmemektedir. Genellikle soğuk, serin, temiz havası olan yerleri tercih etmektedir.

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Her alanda yetiştiriciliği yapılamadığından toplanan ürün az. Toplanan ürün az olduğu için buna talep çok fazla. Bu nedenle fiyatları biraz yüksek. Yapılan yetiştiricilikte de biz üreticilerimize yüzde 90 organik üretim tavsiye diyoruz. Fasulyemiz lifli yapısı, kırılgan ve sade oluşundan dolayı çok tüketiliyor. Yeşili ve tane olarak da tüketilebiliyor. Nebiyan’da 15 yıldan fazla bir zamanda üretimi yapılan bir bitki.

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Fındık arazilerinde ara kesimlerinde boş kalan yerlerde yapılan bir üreticilik. Fosforlu ve potasyumlu arazilerde, doğal olan arazilerde daha fazla yetişiyor. Nebiyan fasulyesinde kullanılan gübre tavuk gübresi ile hayvan gübresi. En fazla tercih edilen de tavuk gübresi. Çünkü kanatlı hayvanların biyolojisi gereği katı ve sıvı atığı aynı yerden dışkıladıkları için içerisindeki bitki, besin elementleri daha zengindir. Doğal bir üreticilik yapıldığı, içerisinde hiçbir kimyasal girdi bulunmadığı için her türlü açıdan insan vücuduna faydası vardır. Örneğin vücutta bulunan kolesterolü düşürür, bağırsak sistemimizi daha iyi çalıştırır. İçerisinde kırmızı et kadar, hatta kırmızı etten iki kat daha protein miktarı içerir. Baklagil olarak da sporcular daha fazla tüketiyor. Sayılamayacak kadar daha çok faydası olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Taze Fasulye
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