Pazar fiyatları barkodla kontrol edilecek

VATANDAŞ artık satın aldığı ürünü cep telefonundan denetleyebilecek. Hal Kayıt Sistemi mobil uygulamasıyla vatandaş satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisini, üretim tarihi ve yerini, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan öğrenebilecek. Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV, konuyu pazarcılara sordu. Esnaf, "Uygulama fahiş fiyat farkının önüne geçer ama esnafın sorunlarına da el atılması gerekir" dedi.Ayrıntılar saat 18.00'da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde..