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Patates fiyatlarında ani değişim

Hasadı devam eden patateste, üretimin fazla, ihracatın az olması nedeniyle ürünün tarladaki kilogram fiyatı geçen yıla göre 90 kuruş azalarak 60 kuruşa geriledi. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner,"Geçen yıl patatesin kilogram satış fiyatı 1,5 lirayla başladı, 2 liraya kadar yükseldi. Tüketiciye de 5 lira gibi yansıdı. Bu yıl ise fiyatlar 60 kuruş gibi seyrediyor. Girdi maliyetlerimiz yüksek ama patatesin fiyatı düşük. Çiftçimiz bu ürünü en az 1 lira 30 kuruşa satmalı ki mağduriyet oluşmasın" dedi

EKONOMİ 14.09.2019, 13:44
Patates fiyatlarında ani değişim
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TÜRKİYE'NİN farklı yörelerinde hasadı  devam eden patatesin tarladaki kilogram fiyatı, üretim fazlalılığı nedeniyle 60  kuruşa kadar düştü.    Birçok ilde patates hasadının başlamasının ardından, tonlarca patates  Kapadokya'daki doğal yer altı soğuk hava depolarına getiriliyor.   Geçen yıl tarlada kilogramı 1 lira 50 kuruştan satılan ürünün fiyatı,  ülke genelindeki üretim fazlalığı ve ihracatın az olması nedeniyle 60 kuruşa  kadar geriledi.  Fiyatlarda geçen yıla göre yaşanan düşüş tüketiciyi sevindirirken,  üreticiler fiyatın yükselmesini sağlamak amacıyla ihracatın artırılmasını talep  ediyor.
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 5 milyon ton ürün beklendiğini, bunun 2  milyonunun Kapadokya'daki depolara sevk edilmeye başlandığını belirtti. Geçen yıla kıyasla üretim alanlarının artmasının rekolteyi  yükselttiğini dile getiren Çalışkaner, bir kilogram patatesin ortalama  maliyetinin 1 lira olduğunu, depoya sevk edilen ürünlerin üretici açısından  mağduriyete yol açtığını söyledi.
 
 
 "Devletimizce sübvanse edilmeli"
 
 Çalışkaner, çiftçilerin gelecek yıl rahatlıkla patates ekimi  gerçekleştirebilmesi için ihracatın artması gerektiğini ifade ederek, şöyle  konuştu: "Geçen yıl patatesin kilogram satış fiyatı 1,5 lirayla başladı, 2  liraya kadar yükseldi. Tüketiciye de 5 lira gibi yansıdı. Bu yıl ise fiyatlar 60  kuruş gibi seyrediyor. Çiftçimiz mağdur, patatesin kilogram maliyeti yaklaşık 1  lira, bu maliyetin üzerinden devletimizce sübvanse edilmesi gerekiyor. Girdi  maliyetlerimiz yüksek ama patatesin fiyatı düşük. Çiftçimiz bu ürünü en az 1 lira  30 kuruşa satmalı ki mağduriyet oluşmasın. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon ton  patates üretilmektedir. Hükümet yetkililerinden dış piyasaya sunulması konusunda  girişimde bulunulmasını talep ediyoruz."
Soğuk hava depolarının Türkiye'nin doğal klimaları olduğuna işaret  eden Çalışkaner, "Bu aylarda hasat edilen patates, yer altı depolarında muhafaza  ediliyor. Bu depoya konulan ürünler aylarca burada kendini koruyor ve bozulma  olmadan ihtiyaca göre tüketime sunuluyor. Depolarımızda yaklaşık 2 milyon ton  patates muhafaza edilebiliyor." dedi.
Bölgedeki bir yer altı deposunun yetkilisi Mehmet Demirci de tarladan  depolara sevkiyatın ekim ayı sonuna kadar süreceğini aktardı.  Mayıs ayı başına kadar ülkenin bütün patates ihtiyacının bu depolardan  karşılandığına dikkati çeken Demirci, "Bu yıl üretim geçen yıla göre fazla. Ürün  fazlalığı fiyatları aşağı çekti. Ayrıca geçen yıl ihracat vardı bu yıl henüz  yeterince yok." ifadesini kullandı.

#Patates
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