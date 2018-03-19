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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Para gönderene çok sıkı denetim geliyor!

Bankalardan ve döviz bürolarından yapılan TL ve döviz işlemlerine Maliye Bakanlığınca çok sıkı denetim getiriliyor. Hazırlanan taslağa göre, 1 Nisan 2018 itibariyle 1 kuruş dahi olsa para gönderenin ya da parayı alanın vergi kimlik numarası istenecek

Para gönderene çok sıkı denetim geliyor!

Bankalardan ve döviz bürolarından yapılan TL ve döviz işlemlerine Maliye Bakanlığınca çok sıkı denetim getiriliyor. Hazırlanan taslağa göre, 1 Nisan 2018 itibariyle 1 kuruş dahi olsa para gönderenin ya da parayı alanın vergi kimlik numarası istenecek

19 Mart 2018 Pazartesi 11:27
Para gönderene çok sıkı denetim geliyor!
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GELİR İdaresi Başkanlığı (GİB) bankaların havale işlemleriyle döviz bürolarından yapılan döviz alım satımlarını kapsayan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinde değişikliğe gidiyor.  GİB, görüşe açtığı tebliğ taslağına henüz son şeklin verilmediğini ve üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirtirken gün sonuna kadar (19 Mart Pazartesi) ilgili taraflardan gelecek görüş ve katkıların da dikkate alınacağını duyurdu. Taslak tebliğde, yeni uygulamanın başlangıç tarihi olarak 1 Nisan 2018'in yazılması dikkat çekti.

BUGÜNKÜ SINIR 46 BİN 463 LİRA

Sözcü'de yer alan haberde halen yürürlükte olan düzenlemeye göre, Türkiye içerisinde bir kişinin başka bir kişiye banka üzerinden gönderdiği havale tutarı eğer 46 bin 463 lira veya karşılığı döviz miktarını geçiyorsa, hem gönderenin hem de alıcının vergi kimlik numarasını bankaya bildirmesi gerekiyor. Eğer vergi kimlik numarası verilmezse havale işlemi gerçekleştirilmiyor. 4 / 8 46 bin 463 lira ve üzerindeki para yurt dışındaki bir kişiye gönderiliyorsa göndericinin, yurt dışından Türkiye'ye havale ediliyorsa Türkiye'deki alıcının vergi kimlik numarasını yine bankaya bildirmesi gerekiyor.

 KURUŞ BİLE GÖNDERİLEMEYECEK

Hazırlanan yeni taslağa göre, 1 Nisandan itibaren bankadan yapılan havale işlemlerinde vergikimlik numarası kaydı yapılması için gereken 46 bin 463 liralık sınır şartı tamamen kaldırılacak. Bankalar artık hiçbir limit gözetmeksizin yurt içine yapılan tüm TL ve döviz havalelerini yapmadan önce hem gönderenin hem de alıcının vergi kimlik numarası isteyecek.

Aynı şekilde yine limit aranmaksızın yurt içinden yurt dışına yapılan havalede göndericinin, yurt dışından Türkiye'ye yapılan havalede de alıcının vergi kimlik numarasını alıp kaydedecek. Vergi kimlik numarasını vermeyenler çocuklarına dahi 1 kuruşluk havale işlemi yapamayacaklar. Vergi kimlik numarası olmayanlar ise vergi dairelerinden numaralarını alabilecek.

DÖVİZDE SINIR 2 BİN LİRA

Tebliğ taslağıyla, döviz bürolarından yapılan döviz alım ve satımlarında gereken vergi kimlik numarası üst limiti 3 bin dolardan 2 bin liraya düşürüldü. Buna göre döviz bürolarından 2 bin liraveya karşılığı dövizi alan ya da bozduranlar artık vergi kimlik numarasını bildirmek zorunda olacak. 8 / 8 Dolar cinsinden dikkate alındığında 3 bin dolarlık sınır yaklaşık 500 dolar civarına düşecek. Döviz bürosu yetkilileri, vergi kimlik numarası zorunluluğundan kurtulmak için işlemlerin 500 dolar ve altına bölünerek yapılacağı uyarısında bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
PARA GÖNDERENEKONOMİTLDöviz
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