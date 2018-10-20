Para cezası olanlar dikkat! 12 milyar lira tahsil edilecek

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 12 milyar 112 milyon 769 bin liralık cezanın yüzde 22,7'sini idari para cezaları oluşturacak. Bu çerçevede yeni yılda 2 milyar 749 milyon 986 bin liralık idari para cezası toplanması bekleniyor.

İDARİ PARA CEZALARINDAN 170 MİLYON TL TAHSİLAT YAPILACAK

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre alınan idari para cezalarından 170 milyon 385 bin lira, çevre idari para cezalarından 26 milyon 508 bin lira, trafik para cezalarından 59 milyon 449 bin lira ve diğer idari para cezalarından 2 milyar 493 milyon 644 bin liralık tahsilat yapılacağı tahmin ediliyor.

GECİKME ZAMLARINDAN 3 MİLYAR 3 MİLYON 643 BİN LİRA TAHSİL EDİLECEK

Devlet, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamlarından 3 milyar 3 milyon 643 bin lira, diğer vergi cezalarından ise 1 milyar 722 milyon 100 bin lira tahsil edecek. Tanımlanmayan diğer para cezalarından 399 milyon 168 bin lira alınması öngörülüyor.

Öte yandan, yargı para cezalarından 822 milyon 123 bin lira ve pay ayrılan idari para cezalarından 3 milyar 415 milyon 749 bin lira tahsil edilmesi hedefleniyor.

Devlet Gelecek Yıl 12 Milyar Liradan Fazla Para Cezası Tahsil Edecek

Bütçe teklifine göre gelecek yıl tahsil edilmesi öngörülen para cezaları şöyle:

Yargı para cezaları: 822.123.000

İdari para cezaları: 2.749.986.000

Pay ayrılan idari para cezaları: 3.415.749.000

Vergi cezaları: 4.725.743.000

Diğer para cezaları: 399.168.000

Toplam: 12.112.769.000