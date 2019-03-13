Pamukkale Turizm için kritik karar verildi

İflasına karar verilen Pamukkale Turizm ile ilgili kritik karar, dün ilki yapılan alacaklılar toplantısında çıktı. Toplantıda, alacaklıların büyük bir bölümü, şirket faaliyetinin devamı yönünde oy kullandı. Şirketin iflasına ilişkin yapılan itiraz ise istinaf mahkemesi aşamasında...

Pamukkale Turizm için kritik karar verildi
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60 yıla yakın geçmişi bulunan Pamukkale Turizm (A Pamukkale Taşımacılık Tur. Tic. Limited Şti) adına yapılan konkordato başvurusunda mahkeme iflas kararı vermişti. Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası dosya İzmir İflas Müdürlüğünde gönderildi.

GÖZLER O TOPLANTIDAYDI

İflas müdürlüğü, 1. Alacaklılar Toplantısı için 12 Mart’a gün verdi. Anılan toplantıda, alacaklıların vereceği karar şirketin bundan sonraki süreci için belirleyici olacaktı. Yapılan oylama sonrası, şirket alacaklılarının yüzde 83’ü, Pamukkale Turizm’in faaliyetlerinin devamı yönünde oy kullandı. Alacaklıların yüzde 12’si ise çekimser kaldı.

3 BİN 500 ÇALIŞANI VAR

Bu kararla birlikte, şirket faaliyetleri, iflas masası denetiminde yürütülecek. Türkiye genelinde 600 otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketin 3500 kadar çalışanı bulunuyor. Şirketin iflasına ilişkin verilen karara yapılan itiraza ilişkin süreç ise, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam ediyor.

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