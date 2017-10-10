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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Pamuk, ANTBİRLİK’te masaya yatırıldı

Antalya Keşif Ekibi Derneği dernek üyeleri, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ni (ANTBİRLİK) ziyaret ederek, pamuk ve narenciye ürünleri hakkında bilgiler aldı.

Pamuk, ANTBİRLİK’te masaya yatırıldı

Antalya Keşif Ekibi Derneği dernek üyeleri, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ni (ANTBİRLİK) ziyaret ederek, pamuk ve narenciye ürünleri hakkında bilgiler aldı.

10 Ekim 2017 Salı 17:34
Pamuk, ANTBİRLİK’te masaya yatırıldı
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ZİYARETTE, birliğin tesislerinde çiftçilerden satın alınan pamukların nasıl işlendiği yerinde incelendi, üreticilerin ve pamuğun sorunları tartışıldı.

Keşif Ekibi Derneği Başkanı Hidayet Gültekin, aralarında bürokrat, akademisyen ile siyasetçilerin yer aldığı dernek üyeleriyle birlikte Aksu ilçesinde yer alan ANTBİRLİK tesislerine ziyarete geldi. ANTBİRLİK Genel Müdür Yardımcısı İmdat Keskin tarafından toplantı salonunda karşılanan ekibe, Antalya’nın pamuk ve narenciye üretimi ile birliğin yaptığı hizmetler hakkında bilgiler verildi. Özellikle pamukla ilgili üreticilerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Genel Müdür Yardımcısı İmdat Keskin, birlik olarak çiftçilere destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’de 13 birlikten birisi olduklarını söyleyen Keskin, 7 bin ortakları ve 20 bin çiftçiye hizmet verdiklerini ve yeni yönetimle birlikle yeni yapılaşmaya gittiklerini belirterek, “Bu yıl 25 bin ton üzerinde mısır aldık, 15-16 bin tonunu sattık. Bu sene ilk defa buğday aldık, önümüzdeki seneler diğer ürünlerle devam edeceğiz. Antalya’da çiftçi ne üretiyorsa biz onu alıp satacağız. Biz çiftçimizin yanındayız ve böyle de devam edeceğiz. Şunu gururlar söyleyebilirim, Türkiye’de tarım satış kooperatif arasında cebinde 1 TL para çıkmadan üretim yapıp, şuanda hasat zamanı hesaplaşma yöntemi yapan ANTBİRLİK’tir. Bunun Türkiye’de hiçbir kurum yapamadı” dedi.

Keşif Ekibi Derneği Başkanı Hidayet Gültekin ise, üreticinin sorunlarını çözmek adına gerçekleşen toplantının son derece yararlı geçtiğini ve bu sorunların çözülmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Toplantının ardından keşif ekibi üyeleri, tesisler içerisindeki pamuklaeın işleyişini yerinde inceleyerek Keskin’den bilgiler aldı.

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