Palandöken: Vergilerde indirim yapılmalı

VERGİ indirimi yapılan sektörlerde indirimin etkisinin çok büyük olduğunu, ocak ayında beyaz eşya satışlarının yüzde 17 oranında düştüğünü ve bu düşüşlerin önüne geçmek için başta beyaz eşya ve mobilya sektörü olmak üzere bir çok sektörde vergi indiriminin getirilmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, indirimlerin sona ermesinin ardından her sektörde satışların hızla düştüğünü söyledi. Palandöken, "2017 yılında gerçekleştirilen vergi indirimi sonrasında yurt içi satışlar beyaz eşyada yüzde 25, mobilyada yüzde 35, konutta yüzde 8,2 arttı. Satışlardaki bu artışın büyüme oranının yükselmesine etkisi ise oldukça fazla. Eylül ayında sona eren vergi indirimlerinin geri gelmesi ile piyasalar yeniden canlanacaktır” diye konuştu.

'VERGİ İNDİRİMLERİ YAPILMALI

2017 yılında gerçekleşen ekonomik büyüme hızının sürdürülebilir olabilmesi için farklı sektörlerde de vergi indirimlerinin değerlendirilmesi gerektiğine inandığını belirten Palandöken, "Beyaz eşya, mobilya ve inşaattaki vergi indirimlerinin geçtiğimiz yıl ekonomiye olumlu etkisini hep birlikte gördük. 2018 yılında vergi indirimlerine yeni sektörler ilave edilerek devam edilmelidir. Otomotivde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi daha da genişletilmeli ve elektronik eşya gibi sektörlerde de ÖTV ve Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerine gidilmeli" şeklinde konuştu.

'YÜKSEK VERGİDEN GENÇLER EVLENEMİYOR'

Evlilik yaşına gelen nüfusun her yıl 100 bin kişi arttığını belirten Palandöken, "Evlilik yaşına gelen nüfus arttığı halde evlilikler azalıyor. 2015 yılında 602 bin çift evlendi. Bu sayı 2016’da 594 bine, 2017’de ise 569 bine düştü. Oysa nüfusun demografik yapısına göre 2017’de yaklaşık 700 bin çiftin evlenmesi gerekiyordu. Evliliklerin artması ve ekonominin canlanabilmesi için beyaz eşya, mobilya, elektronik eşya, ev tekstili, züccaciye, giyim gibi sektörlerde vergi indirimleri yapılmalı. Böylelikle hem sektörlerde ciddi bir canlanma hem de vergi gelirlerinde artış olacaktır" dedi.