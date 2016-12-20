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Palandöken'den KOSGEB isteği

KOSGEB'in verdiği krediye beklenenden fazla başvuru yapılınca sistem çöktü. TESK Genel Başkanı Palandöken, bugün sona erecek başvuruların Cuma gününe kadar uzatılmasını istedi

Palandöken'den KOSGEB isteği

KOSGEB'in verdiği krediye beklenenden fazla başvuru yapılınca sistem çöktü. TESK Genel Başkanı Palandöken, bugün sona erecek başvuruların Cuma gününe kadar uzatılmasını istedi

20 Aralık 2016 Salı 20:39
Palandöken'den KOSGEB isteği
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, KOBİ’lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin TL'ye kadar verilecek faizsiz kredi için sürenin uzatılması ve kredi verilecek kişi sayısının artırılmasını istedi. Krediden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerektiğini, kayıtlı KOBİ’lerin de veri tabanındaki bilgilerini güncellemenin zaman aldığını, oda ve birliklerde evrak temini için uzun kuyruklar oluştuğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Üyelerimizin verilen krediden yararlanması için birlik ve federasyonlarımıza genelge gönderdik. Kredi için beklediğimizden fazla bir talep var. Bu yoğunluk karşısında yeteri kadar başvurunun yapılabilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanması adına sürenin mutlaka 23 Aralık Cuma 23.59’a kadar uzatılmalı. Mevcut yığılmaların önlenmesi için bu süre mutlaka uzatılmalı" dedi.
'KOSGEB SİTESİ ÇÖKTÜ BAŞVURU DURDU'
50 bin TL üst limitli 12 ay ödemesiz geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği için başvuruların 19 Aralık Pazartesi günü başladığını belirten Palandöken, "Başvurular 21 Aralık 2016 Çarşamba günü (bugün) saat 24.00’te sona erecek. Ancak yaşanan iç ve dış destekli bazı olumsuzluk ekonomik gelişmeler sebebiyle esnaflarımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde. Esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmeli adına hem sürenin uzatılması hem de kredi verilecek olan esnaf sayısının artırılması ekonomiye hareketlilik ve canlılık kazandıracaktır. Diğer önemli bir konu ise başvuruların KOSGEB’in http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr sitesinin yoğun başvuru üzerine çökmesiyle vatandaşlarımız başvurularını yapamadı. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına sürenin uzatılması en doğru karar olacaktır" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
KOSGEBTESK Genel Başkanı Palandöken
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