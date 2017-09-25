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Palamudun tanesi 20 liraya yükseldi

Karadeniz'de balıkçılar tarafından, bu sezonun açılmasının ardından az miktarda avlanan palamudun tanesi tezgahlarda 20 liradan satışa sunuluyor

Palamudun tanesi 20 liraya yükseldi

Karadeniz'de balıkçılar tarafından, bu sezonun açılmasının ardından az miktarda avlanan palamudun tanesi tezgahlarda 20 liradan satışa sunuluyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:59
Palamudun tanesi 20 liraya yükseldi
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SİNOP-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de denize açılan balıkçıların bu sezon palamuttan umduğunu bulamadığını söyledi.

Az miktarlarda avlanan palamudun fiyatının da yüksek seyrettiğini  vurgulayan Bayrak, "Avcılığı böyle devam ederse palamut fiyatları düşmeyecek gibi  gözüküyor." dedi.

"Geçen yıl bu dönemlerde 4,5 liraya satılıyordu"

Bayrak, geçen yıl palamudun bol miktarda avladığına işaret ederek, "Bu  sezon da öyle bir beklenti içerisindeydik. Ancak şu ana kadar palamut yüz  güldürmedi. Dolayısıyla fiyatları yüksek seyrediyor. Bizim bölgemizde ne yazık ki  palamudun fiyatı 1 Eylül'den bu yana 10 liranın altına pek düşmedi. Geçen yıl bu  dönemlerde 4,5 liraya palamut satılıyordu. Şimdi ise 800 gramın üstündeki  palamutlar tanesi 20 liradan satılıyor. Rakamlar çok yüksek." ifadesini kullandı.

Bayrak, diğer balık türlerinde de istenilen avcılığının yapılamadığını  belirterek, "Gözümüz artık hamside. Açıkçası tek umudumuz o kaldı. İnşallah hamsi  bol olur." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali BayrakAÇIKLAMAPalamut
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