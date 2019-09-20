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Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlıyız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyi'ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek" dedi.

EKONOMİ 20.09.2019, 12:19
Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlıyız
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TARIM ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bergama'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süte zam yapma konusunda kararlı olduklarını söyledi.Pakdemirli, "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyi'ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek" diye konuştu.

#Tarım ve Orman Bakanı #Bekir Pakdemirli #süt #zam
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