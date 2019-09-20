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Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlıyız
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyi'ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek" dedi.
EKONOMİ 20.09.2019, 12:19
TARIM ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bergama'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süte zam yapma konusunda kararlı olduklarını söyledi.Pakdemirli, "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyi'ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek" diye konuştu.
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