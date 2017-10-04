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Özelmacıklı: “Tapunuza sahip çıkın”

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sahte vekalet, sahte veraset ilamı gibi evrak sahtecilik yolu ile mal sahibinin haberi olmadan satılmaya çalışılan yerlere ilişkin vatandaşları uyardı

Özelmacıklı: “Tapunuza sahip çıkın”

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sahte vekalet, sahte veraset ilamı gibi evrak sahtecilik yolu ile mal sahibinin haberi olmadan satılmaya çalışılan yerlere ilişkin vatandaşları uyardı

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:25
Özelmacıklı: “Tapunuza sahip çıkın”
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ALTIN Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı sahte vekalet, sahte veraset ilamı gibi evrak sahtecilik yolu ile mal sahibinin haberi olmadan satılmaya çalışılan yerlere ilişkin uyarılarda bulundu. Özelmacıklı “Taşınmaz malikleri E-devlet sistemi üzerinden, Tapu Bilgileri Sorgulama menüsü ile taşınmaz kayıtlarını belli periyotlarda kontrol etmeliler. Gözükmeyen veya size ait olmayan taşınmazlar varsa en yakın Tapu Müdürlüğü veya Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattı aranarak kayıtlar düzeltilebilir. Hatta sistemdeki tapu taşınmaz beyan menüsü ile gözükmeyen taşınmazlarınız için yeni beyan verebilirsiniz” dedi.

“Cep telefonu numaranızı doğrulatın”
E-Devlet’de iletişim seçenekleri menüsü üzerinden taşınmaz maliklerinin cep telefon numaralarını doğrulamalarını tavsiye eden Özelmacıklı, “Tapu işlemlerinde güvenliğin artırılması amacı ile istemli yada istek dışı gerçekleşecek herhangi bir işlem yapıldığında bu beyan edilen cep telefonu numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bu yeni uygulamayla vatandaşların adlarına kayıtlı taşınmazlar, dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı korunmaktadır” diye konuştu.

“Taşınmazlarınızı takip ettirin”
Genellikle uzun vadeli yatırım amacı ile alınan veya miras yolu ile geçmiş ve takip edilmeyen birçok taşınmaz olduğunu belirten Özelmacıklı “Sahip olduğunuz taşınmaz belli periyotlarda yerinde kontrol edilmelidir. Üzerinde haksız bir işgal var mı, bölgede herhangi bir imar değişiklikleri söz konusu mu, bölgedeki fiyatlar nasıl değişim gösteriyor mutlaka bir uzman danışmandan destek alınmalıdır. Çıkabilecek birçok problem erken müdahale ile çözülebilir” şeklinde konuştu.

“Tapunuzu güncelleyebilirsiniz”
Bazen tapu kayıtlarında değişikliklerin de söz konusu olduğunu belirtin Altın Emlak Genel Müdürü “Örneğin henüz inşaat aşamasında aldığınız yer için ilk verilen kat irtifak tapusu olabiliyor. Daha sonra yapı için iskan alındı ve cins değişikliği ile kat mülkiyetine geçti ise, tekrar başvurarak yeni kat mülkiyetli tapunuzu da alabilirsiniz. Bazen eski tapu senetlerinde de eski ilçe isimleri ile karşılaşılabiliyor. Tasarruf öncesinde bilgileri tekrar güncellemekte fayda var. Verilen vekalet veya alınacak yazılar da belgeniz geçersiz olabilir” dedi. 

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Altın EmlakMustafa Hakan ÖzelmacıklıTapuVeraset IlamıSahte Vekalet
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