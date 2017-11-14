Özel sektörün kur riskine yeni sigorta

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektörün kur riski için yeni bir aracı daha uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla bankanın ileriki günlerde yeni bir ürünü uygulamaya koyacağını belirterek, “Döviz kuru riski koruması sağlayacak Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlamayı planlıyoruz” dedi.

TCMB olarak, reel sektörün kur riskine yönelik sağlıklı bir takip ve analiz mekanizmasının kurulması için ‘Sistemik Risk Veri Takip Modeli’ni geliştirdiklerini anlatan Kilimci, bu sürecin ilk aşaması olarak firma bazında yabancı para pozisyonun, nakit akımının ve türev ürün kullanımının izlenebilmesi amacıyla kapsamlı bir veri seti oluşturduklarını belirtti.



Etkin kur riski yönetiminin finansal istikrar ve fiyat istikrarı açısından önemli olduğunun altını çizen Kilimci, “Finansal istikrar açısından firmaların olası piyasa dalgalanmalarından olumsuz etkilenmemeleri önem taşıyor. Risklerini etkin ve yeterli şekilde yöneten reel sektör firmaları, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı oluyor, kararlarını yönetebiliyor” dedi.



Rezerv erimeyecek



Erkan Kilimci, şunları kaydetti: “Merkez Bankası olarak önümüzdeki günlerde yeni bir ürünü uygulamaya koyarak katkı vermeyi hedefliyoruz. Döviz kuru riski koruması sağlayacak Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlamayı planlıyoruz. Vadeli döviz sözleşmeleri, döviz kuru riski yönetiminde en çok kullanılan ürünler arasında yer alıyor. Buna göre, işlemlerde vadeli olarak belirlenen döviz kuru ile vade tarihindeki döviz kuru arasındaki fark, Türk Lirası olarak el değiştirecek. Bu şekilde, reel sektörün kur riski yönetimine katkı sağlarken, ürünün yapısı gereği Merkez Bankası rezervleri de etkilenmeyecek. Bu işlemlerin ihale yoluyla döviz piyasası üyesi bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi söz konusu olacak.”



Nasıl işleyecek?



- TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalesinde, miktar ve vade TCMB tarafından ilan edilecek, ihaleler geleneksel çoklu fiyat yöntemi ile yapılacak.

- Döviz piyasası üyesi bankalar vadeli döviz kuru ve miktarı teklifinde bulunacak.

- Vadeli döviz işlemlerinden farklı olarak işlem anında veya vade tarihinde anapara değişimi olmayacak.

- İşlemlerde vadeli olarak belirlenen döviz kuru ile vade tarihindeki döviz kuru arasındaki fark TL olarak el değiştirecek.



233 milyar dolar borç



Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 13.3 milyar dolar artarak 216 milyar dolara çıktı. Kısa vadeli kredi borcu da 3.2 milyar dolar büyüyerek

17.5 milyar dolara ulaştı.