Özel sektör ve kamuya 137 bin personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında yıl sonu için amaçlanan 2 milyon istihdam hedefine adım adım yaklaşılırken, hem özel sektör hem kamu her gün yeni işe alım ilanları veriyor. Şu an özel sektör ve kamu kurumları toplam 136 bin 992 eleman arıyor