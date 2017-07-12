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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Özel sektör ve kamuya 137 bin personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında yıl sonu için amaçlanan 2 milyon istihdam hedefine adım adım yaklaşılırken, hem özel sektör hem kamu her gün yeni işe alım ilanları veriyor. Şu an özel sektör ve kamu kurumları toplam 136 bin 992 eleman arıyor

Özel sektör ve kamuya 137 bin personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında yıl sonu için amaçlanan 2 milyon istihdam hedefine adım adım yaklaşılırken, hem özel sektör hem kamu her gün yeni işe alım ilanları veriyor. Şu an özel sektör ve kamu kurumları toplam 136 bin 992 eleman arıyor

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:19
Özel sektör ve kamuya 137 bin personel alınacak
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ÖZEL sektör ile işsizleri buluşturan Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) güncel rakamlarla 111 bin 145 açık iş ilanı bulunuyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesinden kendilerine en uygun işi seçip başvurabiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak memur kadrolarını belirleyen Devlet Personel Başkanlığı'nda ise şu an 25 bin 847 alım ilanı yer alıyor.

İSTİHDAM TAKVİMİ

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 63 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

-TÜBİTAK MAM GMBE: Belirli süreli 36 proje personeli alacak. Son başvuru bugün.

-Ahi Evran Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

-Bitlis Eren Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

-Kırıkkale Üniversitesi: 26 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

-TÜBİTAK BİLGEM: Belirli süreli 25 proje personeli alacak. Son başvuru yarın.

-Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 5 uzman, 2 destek personeli ve 1 iç denetçi istihdam edecek. Son başvuru 14 Temmuz.

-Emniyet Genel Müdürlüğü: Sözleşmeli 8 helikopter, 2 uçak pilotu alacak. Son başvuru 14 Temmuz.

-Hacettepe Üniversitesi: 79 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 14 Temmuz.

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Son Güncelleme: 12.07.2017 10:45
Anahtar Kelimeler:
özel SektörKamuİŞKURRecep Tayyip Erdoğan
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