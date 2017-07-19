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Özel sektör ve akademi kırsal kalkınmaya katkı için bir araya geldi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, tarımsal ilaç ve sektörel teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla işbirliği yaptı. Ar-Ge odaklı bu işbirliği kapsamında yeni teknoloji, ürün ve tarımsal yöntemler üzerinde çalışmalar yapılacak

Özel sektör ve akademi kırsal kalkınmaya katkı için bir araya geldi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, tarımsal ilaç ve sektörel teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla işbirliği yaptı. Ar-Ge odaklı bu işbirliği kapsamında yeni teknoloji, ürün ve tarımsal yöntemler üzerinde çalışmalar yapılacak

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:37
Özel sektör ve akademi kırsal kalkınmaya katkı için bir araya geldi
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TARIM  alanında Türkiye’nin en köklü ziraat fakültesi olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile tarım sektöründe 60 yılı geride bırakan HEKTAŞ, tarımsal Ar-Ge alanında işbirliği yaptı. Fakültenin Geleneksel Hasat Bayramı olan 19 Temmuz’da imzalanan protokol kapsamında, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik Ar-Ge projeleri gerçekleştirilecek.Tarımsal verimliliğin yanı sıra akıllı cihazlara (IoT), drone ve benzeri araçlara ekonomik bir şekilde erişimi de hedefleyen Ar-Ge projelerinin, çiftçilerin hassas tarım uygulamalarına hakim olmasını sağlaması bekleniyor. Uzun vadede ise tarım ilacı ithalatının azaltılmasına ve yerli üretimin iç talebi karşılamasına katkıda bulunmak hedefleniyor.HEKTAŞ Genel Müdürü M. Levent Ortakçıer, Ankara Üniversitesi ile imzalanan protokole ilişkin olarak, “Türkiye olarak tarımsal ilaç konusunda maalesef dışa bağımlı durumdayız. Yerli üretim iç talebi karşılayamıyor. Son 10 yılın ihracat oranlarına baktığımızda, özel sektör olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Tam da bu nedenle, HEKTAŞ olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile güçlerimizi birleştirme kararı aldık. Ülkemiz tarımına katma değer sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak yeni ürün ve yöntemler geliştirmeyi planlıyoruz. Çiftçilerimizin yeni teknolojilere daha rahat erişmesi adına çözüm ararken, proje bazlı araştırmalarla da ülkemizin milli tarım politikasının gelişmesine destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için son derece önemli bir işbirliğine imza atmanın heyecanı içindeyim. Ülkemizin ilk ziraat fakültesi olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin HEKTAŞ’la gerçekleştireceği işbirliği; ülkemizin ithalat bağımlılığının ortadan kalkmasını ve ihracatta rekabetimizi artıracak ürün ve yöntemlerin gelişmesini sağlayacak. Bunları çiftçilerimizin kullanımına sunarak kırsal kalkınmanın, istihdamın ve kırsal refahın artırılmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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Ankara Üniversitesi Ziraat FakültesiGeleneksel Hasat BayramıAnkara Üniversitesi
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