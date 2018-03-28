'Özel sektör şahlandı'

BEŞTEPE Yatırım olmadan zenginlik, istihdam, iş ve aşın olmayacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, herkesin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını, daha fazla yatırım çekmesini ve daha zengin olmasını istediğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform çalışmaları için tüm bakanların büyük gayret sarf ettiğini belirterek, "Biz Türk özel sektörüyle gurur duyuyoruz. Şirketlerimizin, KOBİ’lerimizin ayağına pranga olan birçok konuyu çözüme kavuşturuyorsunuz. Burada Türkiye olarak, bir olarak, beraber çalışarak müthiş bir iş başardık. Devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumları ile elini taşın altına koydu. Biz, Türk özel sektörü olarak hep birlikte çalıştık" diye konuştu.

'YATIRIMLARINIZI TÜRKİYE'DE YAPIN'

Hisarcıklıoğlu, 2002 yılından bu yana AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk özel sektörünün şahlanışına şahit olduklarının altını çizerek, Başbakan Binali Yıldırım'ın hem bakanlığı hem de başbakanlığı döneminde özel sektörün çalışmalarına destek olduğunu, yol gösterdiğini ifade etti. Başbakan Yıldırım'ın desteği ve gerçekleştirilen reformlar ile iş dünyası olarak Türkiye'ye ve kendilerine artık daha fazla güvendiklerini, cesaretle atım attıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Şunu çok iyi biliyoruz. El ele verdiğimizde ülkemiz, her sorunu aşacak, hak ettiği yere gelecektir. Yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir. Bugün aslında hükümetimizin bu adımıyla dünyaya da çok önemli bir mesaj veriyoruz. Bütün dünya yatırımcılarına sesleniyoruz. Türkiye’de bürokrasi azaldı, iş yapma kolaylaştı, sizin için müthiş bir yatırım platformu oluştu, gelin, yatırımlarınızı Türkiye’de hayata geçirin diyoruz" şeklinde konuştu.

'EKONOMİDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR'

Son dönemde Başbakan Yıldırım ile çalışmanın Türk iş dünyası olarak kendileri için çok önemli bir şans olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Başbakanımız geliştirdiği özel sektör dostu pratik çözümler ile hep bizim arkamızda durdu. Ekonomi Bakanlığımızın ve Müsteşarının sekretaryasında çok önemli bir reform hayata geçti. Ekonomimize ilişkin birçok alanda çok önemli adımlar atılıyor. Katma Değer Vergisi (KDV) reformu, taşınır rehni reformu, AR-GE ve patent reformu gibi birçok alanda ardı ardına reformları hayata geçiren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza ve hükümetimize Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum. Bize verilen her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz."