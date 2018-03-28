Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 28 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

'Özel sektör şahlandı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünya ülkeleri, 'Bir tane yatırım ortamı reformunu nasıl yapacağız' diye düşünürken, hükümetimizin kararlı adımlarıyla biz 100 reformu birden hayata geçiriyoruz. Burada Türkiye olarak, bir olarak, beraber çalışarak müthiş bir iş başardık" dedi

'Özel sektör şahlandı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünya ülkeleri, 'Bir tane yatırım ortamı reformunu nasıl yapacağız' diye düşünürken, hükümetimizin kararlı adımlarıyla biz 100 reformu birden hayata geçiriyoruz. Burada Türkiye olarak, bir olarak, beraber çalışarak müthiş bir iş başardık" dedi

28 Mart 2018 Çarşamba 22:11
'Özel sektör şahlandı'
banner404

BEŞTEPE Yatırım olmadan zenginlik, istihdam, iş ve aşın olmayacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, herkesin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını, daha fazla yatırım çekmesini ve daha zengin olmasını istediğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform çalışmaları için tüm bakanların büyük gayret sarf ettiğini belirterek, "Biz Türk özel sektörüyle gurur duyuyoruz. Şirketlerimizin, KOBİ’lerimizin ayağına pranga olan birçok konuyu çözüme kavuşturuyorsunuz. Burada Türkiye olarak, bir olarak, beraber çalışarak müthiş bir iş başardık. Devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumları ile elini taşın altına koydu. Biz, Türk özel sektörü olarak hep birlikte çalıştık" diye konuştu. 
'YATIRIMLARINIZI TÜRKİYE'DE YAPIN'
Hisarcıklıoğlu, 2002 yılından bu yana AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk özel sektörünün şahlanışına şahit olduklarının altını çizerek, Başbakan Binali Yıldırım'ın hem bakanlığı hem de başbakanlığı döneminde özel sektörün çalışmalarına destek olduğunu, yol gösterdiğini ifade etti. Başbakan Yıldırım'ın desteği ve gerçekleştirilen reformlar ile iş dünyası olarak Türkiye'ye ve kendilerine artık daha fazla güvendiklerini, cesaretle atım attıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Şunu çok iyi biliyoruz. El ele verdiğimizde ülkemiz, her sorunu aşacak, hak ettiği yere gelecektir. Yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir. Bugün aslında hükümetimizin bu adımıyla dünyaya da çok önemli bir mesaj veriyoruz. Bütün dünya yatırımcılarına sesleniyoruz. Türkiye’de bürokrasi azaldı, iş yapma kolaylaştı, sizin için müthiş bir yatırım platformu oluştu, gelin, yatırımlarınızı Türkiye’de hayata geçirin diyoruz" şeklinde konuştu. 
'EKONOMİDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR'
Son dönemde Başbakan Yıldırım ile çalışmanın Türk iş dünyası olarak kendileri için çok önemli bir şans olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Başbakanımız geliştirdiği özel sektör dostu pratik çözümler ile hep bizim arkamızda durdu. Ekonomi Bakanlığımızın ve Müsteşarının sekretaryasında çok önemli bir reform hayata geçti. Ekonomimize ilişkin birçok alanda çok önemli adımlar atılıyor. Katma Değer Vergisi (KDV) reformu, taşınır rehni reformu, AR-GE ve patent reformu gibi birçok alanda ardı ardına reformları hayata geçiren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza ve hükümetimize Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum. Bize verilen her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz." 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiTobbRifat Hisarcıklıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yerli ürün dünyaya açılacak'
'Yerli ürün dünyaya açılacak'
'SGK'da eşitlik sağlanmalı'
'SGK'da eşitlik sağlanmalı'
Alanya SGK'dan GSS borçularına uyarı
Alanya SGK'dan GSS borçularına uyarı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim