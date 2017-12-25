'Özel plaka' dönemi bitiyor

YENİ dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak. Araç ruhsatlarının ilk tescil ve ikinci el araç alımları ile ilgili yeni dönem başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Ruhsatlar ve plakalar noterdeki işlemlerin ardından vatandaşa verilecek. Yeni uygulamayla birlikte daha önce emniyet tarafından ilçelere harf gruplarına göre verilen plaka numaraları artık tek merkezde toplanacak. Sisteme göre bu merkezden sıradaki plaka numarası otomatik olarak işleme girecek. Örneğin, İstanbul'dan ikinci el araç alan vatandaş, aracı götüreceği memleketi Şanlıurfa'nın plakasını alacak. Bu yöntemle de özel plaka alınması tarihe karışacak. Mart ayrından itibaren araçları trafikten çekme, hurdaya ayırma ve kayıt kapatma gibi benzeri işlemler de tamamen noterlere devredilecek. Emniyetten kademeli alınacak tescil işlemleri Ağustos 2018'de tamamen noterlere devredilecek. İstihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araç tescillerinin işlemleri ise yine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Bu yıl Türkiye genelinde toplam 7 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşti. Aynı dönemde 850 bin aracın ilk tescil işlemleri de bayilikler tarafından gerçekleştirildi.