'Özel'de fark ödemeyin!

ÇALIŞAN vatandaşların çoğu sağlık problemleri için genellikle özel hastaneleri tercih ediyor. Ancak özel hastaneler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödediği ücretin üzerine yüzde 200’ü kadar fark ücreti alabiliyor. Bu farkı vatandaş kendi cebinden karşılamak zorunda kalıyor. İşte son dönemde oldukça popüler olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) tam da bu noktada devreye giriyor.

KİMLER ALABİLİR?

TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0-59 yaş (bazı şirketlerde 55 yaş) arasındaki kişiler alabilir. Yabancı uyruklu kişiler ve SGK müstahaklığı olmayan kişiler ilgili ürünü kullanamazlar. SGK müstahaklığı e-devlet platformundan görüntülenebilir.

SADECE 15 TL KATILIM

İlk kez 2012’de hayatımıza giren tamamlayıcı sigorta, SGK tarafından karşılanmayan sağlık harcamalarını karşılıyor. Yani cepten para çıkmıyor. Hasta, özel hastaneye girişte katılım payı olarak sadece 15 TL ödeme yapıyor. Tamamlayıcı sigorta yaptırmak isteyenlerin SSK’sının olması yeterli. Son dönemde özel sağlık sigortasındaki fiyat artışları nedeniyle, çoğu vatandaş daha uygun fiyatlı olan tamamlayıcı sigortayı tercih ediyor.

YARI YARIYA

İstanbul’da yaşayan, 30 yaşında, sağlıklı bir kadın veya erkek için 1 yıllık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primi 550 TL ile 1500 TL arası değişiyor. Buna karşılık özel sağlık sigortalarında fiyatlar 35 yaşındaki birisi için 3000-4000 liraya kadar çıkabiliyor.

İKİ SEÇENEK VAR

Tamamlayıcı sigortalar özel hastanelerin hepsinde geçmeyebiliyor. Yani anlaşmalı hastanelerin olması gerekiyor. Ancak bu hastaneler de şube ağı yaygın hastaneler oluyor. Bu nedenle en azından bazı tetkikler için devlet hastanelerinde sıra beklemek istemeyenler için uygun bir alternetif. Tamamlayıcı sağlık sigortasının 2 ana teminatı var: Yatarak ve ayakta tedavi.

Yatarak tedavide; ameliyat masrafları ve hastanede yatılan süre boyunca oluşan SGK fark ücretleri karşılanıyor. Ayakta tedavide; doktor muayanesi ve sonrasında oluşacak tüm SGK fark ücretleri karşılanıyor. Ayakta tedavi 10 defa ile sınırlı. Ayrıca tedavi için gerekli olan yani doktorun istediği tahlilleri de kapsıyor. Böylece vatandaş sadece 15 TL katılım payını ödeyerek fark ücretinden kurtulabiliyor.

BUNLARA DİKKAT!

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sadece SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerli.

Tercih edilecek hastane, sigorta şirketinin tamamlayıcı sigorta, anlaşmalı sağlık kurumu ağında bulunmalı.

Sigortalının hastanede tercih edeceği doktorun da SGK ile anlaşması olmalı.

Tedavisini olmak istediğiniz rahatsızlığınızın poliçe öncesi ortaya çıkmaması gerekiyor.

Yani şeker hastası biriyseniz, bu ürün şeker hastalığı tedavisini karşılamaz.

Tamamlayıcı sigortada kullanım limiti bulunduğundan, poliçenin kullanım sayısını takip etmek gerekiyor.

İlaçlar SGK tarafından karşılandığından poliçe dahilinde yer almıyor.

Sigortalının eş ve çocukları aynı sigorta kartını kullanarak sağlık hizmeti alamıyor. Ayrı ayrı poliçe alınmalı.

Sigorta şirketinin anlaşmalı sağlık kurumu ağı ve kişinin yaşı, cinsiyeti ile yaşadığı il prim tutarını etkiliyor.