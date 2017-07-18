Ozan Özkural Brookings Enstitüsü'ne kabul edildi

ULUSLARARASI finans piyasalarında uzun zamandır tanınan bir isim olan Ozan Özkural, önemli bir başarıya imza attı. Merrill Lynch’de 10 yıllık çalışmanın ardından 2012 yılında Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Türkiye CEO'luğunu yürüten Ozan Özkural, halen 2014'un sonunda Suudi Arabistanlı ortağı ile kurduğu Tanto Capital Partners LLP'nin CEO'luk görevini sürdürüyor.Ozan Özkural, dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü’ne kabul edilmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Enstitünün, yılbaşında gerçekleştirilen toplantısında “küresel jeopolitika ve finansman” konusunda Türkiye hakkında bir konuşma yaptığını kaydeden Ozan Özkural, Mart ayındaki toplantıya da misafir olarak davet edildiğini ve bu toplantıyı takiben Enstitüden üyelik konusunda teklif aldığını bildirdi.Brookings Enstitüsü Dış Politika Liderlik Konseyi’nde, Carlyle grubunun kurucusu ve CEO'su David Rubenstein, Univision'ın milyarder kurucusu ve CEO'su Haim Saban ve milyarder İsrailli işadamı Poju Zabluzowich gibi önemli isimler yer alıyor. Ozan Özkural, Konseye 45 yaş altında kabul edilen ilk üye oldu.Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington D.C. kentinde bulunan Brookings Enstitüsü, ülkenin ve aynı zamanda dünyanın önde gelen düşünce kuruluşları arasında tanınıyor.Enstitü, hükümet ve akademik çevrelerde dünyanın dört bir yanından önde gelen uzmanları bir araya getirerek, kamu politikası konularında kapsamlı araştırma, politika önerileri ve analizler sunuyor. Türkiye’de 2001-2002 yıllarında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Kemal Derviş, Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Direktörü olarak görev yapıyor.