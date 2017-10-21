Oyuncak sektöründe gözler bu fuara çevrildi

ÜRETİCİ FİRMA SAYISINDA ARTIŞ

SPİELWARENMESSE Middle East Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, bu yıl fuarda yer alacak üretici firma sayısındaki artışa dikkati çekti; “ Bu sene 70 fuar katılımcısının üretici durumunda olması ve fuar katılımcı bütünlüğünün yüzde 52’sini temsil etmesi,, sektörümüzün geliştiğinin ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünün en büyük ispatı. Bununla birlikte oyuncak sektörünün lokomotifi olan ithalatçı firmalarımızın 2017’de yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu misyonu yüklenmeye devam etmesi, geleceğimiz olan çocuklarımız adına büyük bir fedakarlık örneği. Katılımcı ve özellikle yurt dışından gelen ziyaretçi sayısındaki artış bizi gerçek anlamda mutlu ediyor. Organizasyonumuz hem ülkemizde, hem de yakın coğrafyamızda ’Sektörün Buluşma Noktası’ konumuna geldi.

100 MİLYON DOLAR İHRACAT

İthalatçı firmaların oyuncak pazarını sırtladığını söyleyen Ciğerlioğlu,” Sektör geçtiğimiz yıl 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Plastik oyuncakta Çin’in önündeyiz. 80 ülkeye ihracat yapan firmalarımız var. İthalatçımız da artık üretip dış pazarlara satmanın hazzını yaşıyor ancak dünyada tam anlamıyla söz sahibi olmabilmemiz için elektronik aksamlı oyuncak üretip satmamız gerekir. Türk oyuncak sektörü bu konuda henüz emekleme aşamasında. Bunun için oyuncak üretimi özelinde OSB’ler ve devlet teşvikleri şart” dedi.

ÇİN’E PUZZLE İHRAÇ EDİYORUZ

Oyuncak sektörünün, Türkiye’nin geleceğini temsil ettiğini ifade eden Fatih Ciğerlioğlu, “ Bir yandan akülü araba ithal eden sektörümüz diğer yandan Çin’e Puzzle ihraç ediyor. Bir üreticimizin AR-GE’sini bünyesinde gerçekleştirdiği ve mobil cihazlarla eşlebilen ‘Konuşan Oyuncaklar’ bu yıl ilk kez bizim fuarımızda dünya sahnesine çıkacak. Bu, sektörümüz geldiği nokta açısından gurur verici bir durum. Fiziki oyuncak ölmeden, çocuklarımızı da sanal bir oyuncağa mahkum etmeyen bir oyuncak yapabiliyoruz ve bunu aynı zamanda dünyanın …. ülkesine ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

29 Ekim’de sonra erecek olan 10. Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı, Türk firmaların potansiyel ihracat pazarlarından İstanbul’a gelecek olan sektör profesyonelleri ile ikili iş görüşmeleri ve ticaret yapması için de köprü görevi üstlenecek.