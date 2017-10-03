Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103931
ALTIN
146.063
DOLAR
3.5762
STERLİN
4.7469
EURO
4.1926
03 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
03 Ekim 2017 Yeni Alanya...
03 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
3 Ekim Günlük Burç Yorumu
3 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
3 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Oyak’tan 10 yıl sonra bankacılığa yeşil ışık

Oyak Grubu bankacılığa geri dönmek için fırsat arıyor. Oyak Genel Müdürü Erdem, bankacılıktaki gelişmeleri izlediklerini belirterek, “Ülkemize değer katmak istiyoruz” dedi

Oyak’tan 10 yıl sonra bankacılığa yeşil ışık

Oyak Grubu bankacılığa geri dönmek için fırsat arıyor. Oyak Genel Müdürü Erdem, bankacılıktaki gelişmeleri izlediklerini belirterek, “Ülkemize değer katmak istiyoruz” dedi

03 Ekim 2017 Salı 09:32
Oyak’tan 10 yıl sonra bankacılığa yeşil ışık
banner404

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Oyak şirketler grubunun bankacılık sektörüne dönebileceği mesajını verdi. Erdem, henüz erken olmakla birlikte bankacılıkta fırsatlara baktıklarını belirterek, “Somut gelişmeler olması halinde başta 300 bini aşkın üyemiz olmak üzere tüm ülkemize gururla duyururuz” ifadelerini kullandı. Oyakbank, 2007 yılında 2.7 milyar dolara ING Groep NV’ye satılmış, Oyak Grubu Türkiye’de bankacılık faaliyetinden çıkmıştı.

Çimentoda yakın takip

Erdem, çimento grubunda da satın alma planlarının olduğunu kaydetti. Erdem, “Yurt içinde pazar payımızı artırırken global oyuncu olma hedefimize paralel, yurt dışı satın alma ve yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. 2016 faaliyet raporlarına göre Oyak Çimento Grubu, 2016 itibariyle 11.3 milyon ton klinker kapasitesi ile Türkiye toplam klinker üretim kapasitesinin yüzde 14.4’üne sahip.

13 bin yeni konut

Üyeleri arasında yapılan anketlerde konut ihtiyacının öne çıktığını kaydeden Erdem, bu kapsamda Oyak tarihinin en büyük konut yatırımına hazırlandıklarını belirtti. Erdem, üyelerine bugüne kadar 12 bin konut teslim ettiklerini, yeni hayata geçirilecek projelerle 13 bin konut üretileceğini belirtti. Ayrıca Yalova’da 2 bin konutun yanında Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri, ileri teknoloji üssü ve eğitim tesisleri bulunan bir sanayi kompleksine hazırlandıklarını belirtti. Ağustos ayında Emlak Konut GYO,

796.5 milyon liraya Oyak’a Ankara, İzmir ve Yolava’da arsa satışı gerçekleştirmişti. Oyak Grubu’nun toplam hasılatı 2016’da yüzde 9.3 artışla 25.7 milyar liraya çıkarken toplam varlıkları yüzde 25 yükselişle 64.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik çekinmeyeceğiz

“Oyak’a ve ülkemize değer katacak projeler için elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz de” diyen Erdem, gelirlerinin önemli kısmını yatırıma ayırdıklarını, 2017 için hedeflenen yatırımın da önemli bir kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Oyak GrubuBankaSavaş Erdem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngilizler yeşil zeytine el attı
İngilizler yeşil zeytine el attı
Yerli otodan vergi alınmayacak
Yerli otodan vergi alınmayacak
Ege narenciye rekoltesinde düşüş bekleniyor
Ege narenciye rekoltesinde düşüş bekleniyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim