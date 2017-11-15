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ÖTV ve KDV’nin yüzde 26’sı akaryakıttan

Son 5 yılda her yıl ortalama yüzde 7 büyüyen akaryakıt dağıtım sektörünün dolaylı vergiler hariç toplam satışı 2016’da yaklaşık 65 milyar liraya, dolaylı vergiler dahil büyüklüğü de 140 milyar liraya ulaştı

ÖTV ve KDV’nin yüzde 26’sı akaryakıttan

Son 5 yılda her yıl ortalama yüzde 7 büyüyen akaryakıt dağıtım sektörünün dolaylı vergiler hariç toplam satışı 2016’da yaklaşık 65 milyar liraya, dolaylı vergiler dahil büyüklüğü de 140 milyar liraya ulaştı

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:27
ÖTV ve KDV’nin yüzde 26’sı akaryakıttan
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PETROL Sanayi Derneği’nin (PETDER) PwC Türkiye ile hazırladığı ‘Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Raporu’na göre, son 5 yılda her yıl ortalama yüzde 7 büyüyen akaryakıt dağıtım sektörünün dolaylı vergiler hariç toplam satışı 2016’da yaklaşık 65 milyar liraya, dolaylı vergiler dahil büyüklüğü de 140 milyar liraya ulaştı.
280 milyon satış
 
Akaryakıt dağıtım sektöründe, ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler yoluyla sağlanan kamu gelirleri son 3 yılda yüzde 9 artışla 75 milyar liraya çıkarken geçen yıl kamunun toplam ÖTV ve KDV gelirlerinin yaklaşık yüzde 26’sını akaryakıt dağıtım sektöründeki dolaylı vergiler oluşturdu. Sektörün dolaylı vergiler hariç satışlarının, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının son 5 yıldaki ortalamasının yüzde 3.1 olduğu vurgulanan rapora göre, geçen yıl itibarıyla sektördeki satışın yarısı uluslararası yatırımcılar tarafından yapıldı. Ayrıca, yaklaşık 47 milyar liraya karşılık gelen 280 milyon adet satış işlemi için kredi kartı kullanıldı.

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Petrol Sanayi DerneğiPetderGSYİH
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