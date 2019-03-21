ÖTV ve KDV indirimi yıl sonuna kadar uzatıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Daha önce 31 Mart'ta sona ereceği belirlenen ÖTV ve KDV indirimlerinin Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda 31 Aralık'a kadar uzatlı.

Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düşürlmüştü. Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1 oldu.

Mobilyada KDV yüzde 18 yerine, yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada ise ÖTV oranları da sıfırlanmış olarak devam edecek.

TAPU VE KONUT...

Tapu harçlarında uygulanan indirin de 31 Aralık'a kadar devam edecek. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçları da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürülmüştü.

İşte yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı...