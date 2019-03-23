ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı! Bu fırsatı kaçırmayın

GEÇEN yıl 1 Kasım itibarıyla konut, mobilya, beyaz eşya, otomobilde ÖTV ve KDV indirimlerine gidilmiş, bu avantaj 31 Aralık 2018’e kadar sürmüştü. Sektörlerden gelen yoğun talep üzerine indirimlerin 31 Mart’a kadar uzatılmasına karar verilmişti. Piyasayı canlandıran bu indirimlerin süresi Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden uzatıldı.

KONUTTA YÜZDE 8

Vergi avantajlarını konuttan başlayarak hatırlayalım. Konut satışlarında KDv oranı 31 aralık 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek. Örneğin; yıl sonuna kadar 500 bin liralık konut alanlar, indirimler sayesinde 52 bin 500 lira avantaj sağlayacak.

OTOMOBİLDE ÖTV AVANTAJI

Silindir hacmi 1600’ün altındaki araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları 15’er puan indirilmişti. buna göre; vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a; vergisiz fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düşürülmüştü.ticari araçlarda KDV ise yüzde 18’den 1’e indirilmişti. 31 mart 2019’da sona erecek olan otomotivdeki bu vergi indirimi, 30 haziran 2019’a uzatıldı.

20 BİN LİRA DÜŞÜYOR

Otodaki 15 puanlık indirimle araç başına 20 bin liradan 70 bin liraya varan tutarlarda indirimler yapıldı. 2018 modellerde söz konusu indirimler sürüyor.ticari araçlarda da aynı şekilde kampanyalarla birlikte 20-25 bin lira avantaj sağlamak mümkün.Ancak döviz ve maliyet kaynaklı zamların 2019 model araçlara yansıması bekleniyor. Hazır indirim varken araç alım planı yapanlar bu fırsatı kaçırmasın. silindir hacmi 250’yi geçmeyen motosikletlerde de ÖTV sıfır.

30 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Beyaz eşyada yüzde 6.7’lik ötv sıfırlanmıştı. bu da ürün başına 130 lira ila 400 lira arasında indirimin devam etmesi anlamına geliyor. İndirim 30 Haziran’a kadar sürecek. Yine mobilyada KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması da 30 Haziran’a kadar devam edecek. İndirim sayesinde yatak odası takımlarında 1000 ile 3000 lira arasında indirim söz konusu. Düğün gruplarında indirim 10 bin liraya varıyor.