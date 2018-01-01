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ÖTV limitlerinde flaş değişiklik!

Son 1 yıldır 45’lik en düşük ÖTV oranı sadece matrah (vergisiz) fiyatı 40 bin TL ve altındaki otomobillere uygulanıyordu. Kurların artmasıyla birlikte bu dilime giren otomobil kalmayınca devlet harekete geçti

ÖTV limitlerinde flaş değişiklik!

Son 1 yıldır 45’lik en düşük ÖTV oranı sadece matrah (vergisiz) fiyatı 40 bin TL ve altındaki otomobillere uygulanıyordu. Kurların artmasıyla birlikte bu dilime giren otomobil kalmayınca devlet harekete geçti

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:06
ÖTV limitlerinde flaş değişiklik!
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BUGÜN Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 40 bin TL alt sınır olan matrah limiti 46 bin TL'ye, 70 bin TL'lik ikinci matrah limitinin ise 80 bin TL'ye çıkarıldı. Bazı araçların çıplak fiyatları, limitleri aştığı için vergileri de buna göre artacaktı, bu yeni düzenleme ile vergi zammının önüne geçilmiş oldu
Matrahı 40 bin TL'yi aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45'te sabit kalırken, matrahı 40 bin lirayı aşıp 70 bin lirayı geçmeyenler için ise ÖTV yüzde 45'ten 50'ye yükseldi. Matrah fiyatı 70 bin lirayı aşanlarda ise ÖTV oranları ise bir gecede yüzde 45'ten yüzde 60'a çıkmıştı.
 
LİMİTLER ARTIRILDI
 
Resmi Gazete'de yayımlanan rakamlara göre, 24/11/2016 tarihli ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 4. maddesinin birinci fıkrasının;
 
A bendindeki; 40 bin TL alt sınır olan matrah limiti 46 bin TL'ye, 70 bin TL'lik ikinci matrah limitinin ise 80 bin TL'ye çıkarıldı.
 
B bendindeki; 100 bin TL olan diğer limit 114 bin TL, 50 bin TL olan limit 57 bin TL 80 bin TL olan limit de 91 bin TL oldu.
 
C bendinde yer alan 100 bin TL limiti de 114 bin TL olarak belirlendi.

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Resmi GazeteÖTV
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