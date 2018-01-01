ÖTV limitleri yükseldi

KONUYA ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, dün itibari ile yürürlüğe girdi. Tüketici hakem heyetlerine ayıplı mal için şikayet limiti de 6 bin TL'ye çıkarıldı. Buna göre, motor silindir hacmi bin 600'ü geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Yani vergisiz fiyatı 40 bin TL'lik araca yüzde 45 ÖTV ödenirken bu limit 46 bin TL'ye yükseltildi. Motor silindir hacmi bin 600'ü geçen ancak 2 bin silindir hacmini geçmeyen araçlar için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi bin 800'ü geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak. Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2 bin-2 bin 500 olan arasındaki araçlar için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacak.

BAŞVURU LİMİTİ 6 BİN OLDU

Gümrük ve Ticaret Bakalığı'nın, tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlara ilişkin gerçekleştirdiği ve başvuru limitlerinin 6 bin liraya yükseltildiği kanun değişikliği dün itibariyle yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya´da düzenlenen tüketici hakem heyeti raportörlerine yönelik hizmet içi eğitim programında kanun değişikliğini açıklamıştı.

'TÜKETİCİ HAKLARINA ÖNEM VERİYORUZ'

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden birinin tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılık olduğundan bahseden Çiftçi şöyle konuştu: "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz tüketicilerinin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri ve yasal haklarını kullanmaları hususlarına büyük önem veriyoruz. Yapılan çalışmaları da bu anlayışla yürütüyoruz. Çalışmalarda ayrıca değişen tüketici ihtiyaçlarını dünya uygulamaları ile birlikte dikkate alıyoruz."