Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2 Aralık 2018 Ocak - Günlük Burç Yorumu
2 Ocak Günlük Burç Yorumu
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil oyunlar her anımızı dinliyor
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil...
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...

ÖTV limitleri yükseldi

Hafif ticari araçlarda vergiye konu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi

ÖTV limitleri yükseldi

Hafif ticari araçlarda vergiye konu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi

01 Ocak 2018 Pazartesi 22:02
ÖTV limitleri yükseldi
banner404

KONUYA ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, dün itibari ile yürürlüğe girdi. Tüketici hakem heyetlerine ayıplı mal için şikayet limiti de 6 bin TL'ye çıkarıldı. Buna göre, motor silindir hacmi bin 600'ü geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Yani vergisiz fiyatı 40 bin TL'lik araca yüzde 45 ÖTV ödenirken bu limit 46 bin TL'ye yükseltildi. Motor silindir hacmi  bin 600'ü geçen ancak 2 bin silindir hacmini geçmeyen araçlar için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi bin 800'ü geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak. Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2 bin-2 bin 500 olan arasındaki araçlar için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacak.
BAŞVURU LİMİTİ 6 BİN OLDU
Gümrük ve Ticaret Bakalığı'nın, tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlara ilişkin gerçekleştirdiği ve başvuru limitlerinin 6 bin liraya yükseltildiği kanun değişikliği dün itibariyle yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya´da düzenlenen tüketici hakem heyeti raportörlerine yönelik hizmet içi eğitim programında kanun değişikliğini açıklamıştı.
'TÜKETİCİ HAKLARINA ÖNEM VERİYORUZ'
Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden birinin tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılık olduğundan bahseden Çiftçi şöyle konuştu: "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz tüketicilerinin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri ve yasal haklarını kullanmaları hususlarına büyük önem veriyoruz. Yapılan çalışmaları da bu anlayışla yürütüyoruz. Çalışmalarda ayrıca değişen tüketici ihtiyaçlarını dünya uygulamaları ile birlikte dikkate alıyoruz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hafif Ticari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim çalışmalarına başladı
Seçim çalışmalarına başladı
Konserle açılacak
Konserle açılacak
Eczacılara uyarı
Eczacılara uyarı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim