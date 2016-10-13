ÖTV indirimi yürürlüğe girdi!

ŞEHİT yakınlarının taşıt alımları ile ticari taşıtların yenilenmesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Maliye Bakanlığının, Özel Tüketim Vergisi 2 Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, şehit eş veya çocuklarından birinin, eş ve çocuğun olmaması halinde şehidin anne veya babasından birinin alacağı "1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip, steyşın vagon gibi taşıtlar; eşya taşımaya mahsus 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pikap gibi taşıtlar ile motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletler"den bir defaya mahsus ÖTV alınmayacak.

Söz konusu istisnadan aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan, vazife malulü Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilecek.

İstisnadan yararlanma hakkı, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün kardeşi, yeğeni, kayın hısımları gibi başka bir yakını tarafından kullanılamayacak.

Harp veya vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibarıyla eşi veya çocuğu bulunması halinde, bu haktan münhasıran eş veya çocuk yararlanabilecek. Eş veya çocuğun bu haktan herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması, anne veya babanın istisnadan yararlanma hakkını sağlamayacak.

TAŞITIN 5 YIL GEÇMEDEN SATIŞI VEYA DEVRİ

Söz konusu araçların istisnadan yararlananların ilk edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi ve kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranacak.

Ayrıca söz konusu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, veraset yoluyla ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devrinde de ÖTV aranacak.

TİCARİ TAŞITLARIN YENİLENMESİNE KOLAYLIK

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddeyle de şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesinde 30 Haziran 2019 tarihine kadar ilk edinim ÖTV'den müstesna olacak.

Düzenlemeden maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılacak. Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren 2 tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şart olacak.

Taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren 3 tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV alınacak.

Araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri (motorlu taşıtlar sürücü kursu, şoförlük kursu gibi) hizmet ifası faaliyetlerinde bulunanların bu faaliyetlerinde kullandıkları/işlettikleri taşıtlar bakımından yararlanmaları mümkün olmayacak. Ayrıca maliki olmadıkları taşıtlarla ticari yük taşımacılığı veya şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal edenler de bu istisnadan yararlanamayacak.

Yenilemeye konu edilecek taşıtların sadece elektrik motorlu, hibrid, LPG veya CNG’li (doğalgazlı) olması bu istisna uygulamasında önem arz etmeyecek. Dolayısıyla ilk iktisabından sonra LPG kiti montajı suretiyle tadil edilen taşıtlar, fabrika çıkışı LPG’li veya LPG’siz taşıtlarla ÖTV’den müstesna olarak yenilenebilecek.

ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI KAPSAM DIŞI

Yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen taşıtlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri istisna kapsamında olmayacak ancak binek otomobili niteliğini haiz olmayan, ancak esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer taşıtlar (hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar) için söz konusu 1600 cm3 sınırlaması uygulanmayacak.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan/işletilen minibüs, midibüs ve otobüsler ile kendi personelini ve yükünü taşımak amacıyla kullanılan taşıtlar, bu istisna uygulamasının kapsamı dışında olacak.

ÖTV Beyannamesi, 7 Eylül 2016 tarihinden önce verilmiş veya verilmesi gereken taşıtların ilk iktisabında bu istisnadan yararlanılamayacak.

30 Haziran 2019 tarihinden önce siparişi verilmiş ve sözleşmeye bağlanmış olsa dahi bu tarihten sonra iktisap edilen taşıtlar bakımından istisnadan yararlanılması da mümkün olmayacak.



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