ÖTV indirimi sonrası yeni otomobil fiyatları

SIFIR otomobillerde satışı artırmak ve otomobil arayışında olanlara teşvik sağlamak için bir süredir uygulanan ÖTV indirimi, geçtiğimiz günlerde sonlandı. Yüzde 15 olarak uygulanan indirim sonrası da otomobil üreticileri, araçlarının fiyatlarını tekrar eski seviyeye getirdi.
Hurda indirimi yılbaşına kadar devam edecekken, buradaki miktar da 15 bin lira seviyesinde. Bu indirimlerin bitmesi sonrası bazı üreticiler fiyatlarını güncellemeyerek genel bir fiyat azaltma politikasına gitti. İşte bazı otomobillerin yeni fiyatları:
Volkswagen Polo 1.0 - 110.700 lira
Citroen C3 Live 1.2 --- 105.500 lira
Toyota Yaris 1.0 --- 100.500 lira
Fiat Egea 1.4 Fire --- 89.900 lira
Renault Symbol 1.0 SCe --- 84.900 lira
Peugeot 301 Active 1.2 --- 106.203 lira
Opel Corsa Essentia --- 98.400 lira
Ford Fiesta 1.1 --- 100.800 lira
Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe --- 84.900 lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI --- 125.400 lira
Skoda Fabia 1.0 - -- 96.253 lira