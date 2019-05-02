ÖTV düzenlemesi ile iPhone 16 bin lirayı aşacak! İşte yeni fiyatlar

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile 1500 TL arasında olanlarda yüzde 40'a, matrahı 1500 TL'yi aşanlarda yüzde 50'ye çıkartıldı. Uygulama ile 512 GB'lik en pahalı iPhone XS Max'in fiyatı 13 bin 999 liradan 16 bin 73 liraya çıkacak.

İTHAL TELEFONLARIN FİYATI ARTACAK

Uygulama en çok iPhone gibi ithal telefon fiyatlarını yukarı çekecek. Düne kadar 9 bin 899 liraya satılan 64 GB'lik iPhone XS'in fiyatı 11 bin 400 lirayı, 13 bin 999 liraya satılan 512 GB'lik en pahalı iPhone XS Max'in fiyatı da 16 bin lirayı aşacak. 64 GB'lik iPhone XS'in yurt dışından alınması halinde 618 liralık kayıt harcı ile birlikte maliyeti 6 bin 600 lira civarında, yani fark 4 bin 800 lira olacak.

Düzenleme ile yeni iPhone fiyatları şöyle olacak:

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 12:55