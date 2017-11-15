Otomotivde yer yerinden oynayacak! 1 dakikalık şarjla 800 km gidecek

OTOMOBİL dünyasında elektrikli arabalar popülerliğini arttırırken, piyasanın gelişmesindeki en büyük engellerden biri olarak gösterilen şarj süresi ve sürüş menziliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fisker ismindeki görece küçük sayılabilecek bir üretisi katı hal lityum iyon bataryalar için patent başvurusunda bulundu ve 2023 içinde üretime geçilmesi planlanıyor.

1 DAKİKALIK ŞARJLA 800 KM GİDECEK

Emotion elektrikli sedan modeli için ön sipariş toplayan üretici, 2.5 kat daha fazla yoğunluğa sahip yeni katı hal batarya teknolojisi sayesinde 1 dakika şarj ile 800 kilometre sürüş sağlayacağını iddia ediyor.

2022'DE PİYASADA OLACAK

Fisker'in batarya geliştirme departmanı ekibinin çoğunluğu Sakti3 şirketinin ar-ge ekibinden oluşuyor. Söz konusu şirket, 2020 yılında elektrikli araba pazarına girmek isteyen Britanyalı elektrikli ev gereçleri devi Dyson tarafından satın alınmıştı. Japon Toyota'nın da benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığı ve 2022 yılında piyasada olması bekleniyor.

Toshiba'nın ekim ayı başında 6 dakika ultra hızlı şarj ile 320 km sürüş mesafesi sağlayan yeni teknolojisinin ardından Fisker'in 1 dakiakda 500 mil yani 800 kilometre vaadi otomobil dünyasını temelinden sarsabilir. Yeni teknoloji ocak ayında Las Vegas'ta yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılacak.

TESLA İLE DAVALIK OLMUŞTU

Fisker'in ön sipariş toplayan ve 2019 yılında üretimde olması beklenen Emotion modeli ise hâlihazırda 9 dakika şarj ile 200 kilometre sürüş vadediyordu. LG Chem pile sahip olan ve tam şarjla 650 kilometre gidebilen 130 bin dolarlık araç için istekte bulunanlar 2 bin dolar kapora vermek zorunda fakat yeni teknoloji için Fisker'in nasıl bir araç planlaması yapacağı bilinmiyor.

Tesla ile teknoloji ve tasarım patentleri konusunda 2008 yılında davalık olan Fisker kazanan taraf olmuştu.