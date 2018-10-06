Otomotivde satış sıralaması değişti! İşte en çok satan markalar

BU yılın ocak-eylül döneminde yüzde 26,1 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin dikkatinin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault, yaklaşık 67 bin adetle yine en çok satılan marka oldu. Geçen yılın ocak-eylül döneminde dördüncü olan Ford, 2018'in aynı döneminde ikinciliğe yükselirken, Fiat ikincilikten dördüncülüğe geriledi.

TÜRKİYE'DE PAZAR DARALDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-eylül döneminde 362 bin 465 otomobil, 100 bin 991 hafif ticari araç satıldı. 463 bin 456 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 daraldı.

İLK ÜÇTE RENAULT, FORD VE WOLKSWAGEN VAR

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 22,3 azalarak 66 bin 517'ye indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,6'dan yüzde 14,4'e çıkardı. Geçen yılın 9 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 50 bin 489 satışla ikinciliğe yükseldi. 50 bin 435 satış yapan Volkswagen ise üçüncülüğünü korudu.

HONDA ÜÇ BASAMAK YÜKSELDİ

Bu yılın 9 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Fiat 49 bin 745 adetle dördüncülüğe geriledi. Fiat geçen yılın aynı döneminde 78 bin 785 adetlik araç satışı ile ikinci sırada yer almıştı. Hyundai ise 27 bin 639 adetle beşinci sıradaki yerini korudu. 2017'nin ocak-eylül döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 23 bin 409 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 22 bin 79 adetle bir basamak gerileyerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 21 bin 991 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı. Listede 2017'nin 9 ayında 12'nci sırada bulunan Honda 20 bin 388 satışla dokuzuncu oldu. Mercedes-Benz 18 bin 577 satışla listede onuncu sırada yer aldı

VOLVO SATIŞLARINI EN ÇOK ARTIRAN MARKA

Bu yılın ocak-eylül döneminde 2 binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 4 marka satışlarını artırırken, 16'sının satışlarında düşüş yaşandı. Satışlarını geçen yılın 9 ayına göre en çok artıran marka yüzde 55,7 ile Volvo oldu. Volvo, bu yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 175 satış gerçekleştirdi. Volvo'yu yüzde 21,2'lik artışla Mitsubishi, yüzde 11,6 ile Honda ve yüzde 0,9 ile Skoda takip etti.

SATIŞLARI EN ÇOK AZALAN MARKA CİTROEN OLDU

Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan Citroen oldu. Geçen yılın 9 ayında 18 bin 92 adetlik satışa ulaşan Citroen, bu yılın aynı döneminde 9 bin 782 satış yaptı. Bu markayı yüzde 42,9'lık düşüşle Opel, yüzde 35,1'lik azalışla Volkswagen izledi.