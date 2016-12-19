Otomotivde rekor için son viraj dönülüyor

OTOMOTİV sektöründe bu yıl üretim, ihracat ve pazar (satış) rekoru bekleniyor. Yeni ÖTV düzenlemesinin halen fiyatlara yansımamış olması ve dövizin daha da yükselme ihtimalini göz önünde bulunduran vatandaşlar bayilere akın ediyor. Sektör temsilcileri satışların geçen yılsonuna göre daha iyi olduğunu ancak, yılbaşından sonra sektörü kötü günlerin beklediğine işaret ediyor. Türkiye’de üretim yapan markaların kapasite artırımı ve yeni model yatırımları ile birlikte üretim tarafında da ciddi bir büyüme yaşanıyor. Üretimin büyümesi, ihracatın büyümesi anlamına da geliyor. Kısacası 2016 yılında otomotiv tarihi rekorlara imza atacak. Ancak bu rakamların önümüzdeki yıllarda uzun süre yakalanamayacağını söylemek yanlış olmaz.



ÜRETİMDE BEKLENTİ

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, yaptığı açıklamada, sektörde geçen sene üretim, ihracat ve iç pazarda önemli başarılar elde edildiğini hatta rekorlar kırıldığını hatırlattı. Sabuncu, bu trendin 2016’da da devam ettiğini vurgulayarak, “Geçen sene üretimde 1 milyon 350 bin adet oldu, bu sene tekrar rekor geliyor, artık buna ‘geliyor’ diyebiliriz, muhtemelen 1 milyon 450 bin adet. Yani tekrar tüm zamanların üretim rekoru olacak. İhracatta maalesef geçen sene milyonu yakalayamadık az bir farkla 992 bin adette kaldı ama bu sene onda da 1 milyon 100 bin olacak. Yani milyon adet ihracat rakamını geçmiş olacağız” dedi.



25 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Orhan Sabuncu, üretilen araçların yüzde 75’inin ihraç edildiğini, ihracat artışının devamı halinde 2017 yılında adet bazında ihracatın bu seneyi de aşmasını beklediklerini dile getirerek, “1 milyon 300 bin-1 milyon 400 binlik üretim rakamları da geçilecek, belki 1.5 milyona doğru gidebilir diye düşünüyoruz” dedi. Otomotiv endüstrisinin ihracatındaki artış trendine dikkati çeken Sabuncu, “Hedefimizi, 25 milyar dolar olarak belirledik Bu da şu demek; 24.7 milyar doların üstünde bir hedef belirlendi” dedi.



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