Otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi

ODD Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu, “Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar;‘otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ÖTV’nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi olup’, sağlanacak olan bu can suyu oluşturmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir” dedi.

Bilaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektörüne ve sektör beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan bazı düzenlemelerin sektöre olumlu yansıdığını belirten Bilaloğlu, "Geride bıraktığımız 2018 yılında artan faiz, kur ve volatilite otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırırken, tüketiciyi de hızla otomotiv ürünlerine ulaşımdan uzaklaştırmıştı. İhtiyaçlara cevap veren düzenlemeler, hızlı aksiyonlarla hayata geçirildi. Kısaca hatırlayacak olursak hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektörümüze uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları da güncellendi. Bu düzenleme ile alt vergi dilimlerinden daha fazla modelin faydalanması mümkün oldu." ifadelerini kullandı.