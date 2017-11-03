Otomotivde Ekim rekoru

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın Ekim ayında 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 10.54 artarak 91 bin 752 oldu. Toplam pazarda, geçen yılın Ekim ayında 83 bin araç satılmıştı. Aynı dönemde, otomobil satışları yüzde 10.58 artarak 70 bin 488’e ulaştı. Geçen yılın Ekim ayında 63 bin 746 otomobil satışı yapılmıştı. Hafif ticari araç pazarında Ekim 2016’da 19 bin 254 seviyesinde bulunan satışlar da bu yılın aynı döneminde yüzde 10.44 artarak 21 bin 264’e yükseldi.

Artışta, yeni yılda geçerli olacak MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) zammının etkili olduğu öngörülüyor. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın Ocak-Ekim döneminde 719 bin 95 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazar, 719 bin 499 araç satılan 2016’nın Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 0.06 daraldı. Otomobil satışları, Ocak-Ekim döneminde 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.09 azalarak 547 bin 109 oldu. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 553 bin 111 otomobil satılmıştı. Aynı dönemde hafif ticari araç satışları yüzde 3.36 artışla 171 bin 986’ya yükseldi. Geçen yılın 10 aylık sürecinde 166 bin 388 seviyesinde bulunuyordu. 2017’nin Ekim sonu itibarıyla 49 elektrikli ve 3 bin 252 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.