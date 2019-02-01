Otomotiv yan sanayicileri 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, tedarik sanayisinde hedefin yükseldiğini belirterek, TOSB içerisinde yer alan 106 firmanın 2019 yılında 90 milyon avroluk yatırım hedeflediğini bildirdi

Otomotiv yan sanayicileri 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor
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BURHANOĞLU, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektörünün 2018  rakamları ve 2019 hedeflerini değerlendirdi.
Otomotiv endüstrisinin 2018 yılında 31,6 milyar dolar ihracat  yaptığını ve bunun 10 milyar dolarının tedarik sanayisi tarafından  gerçekleştirildiğini vurgulayan Burhanoğlu, "TOSB üyeleri bu yıl mevcut  kapasitelerini ağırlıklı olarak ihracata yöneltecek. 2019 yılında otomotiv  endüstrisinde toplam 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleşeceğini öngörüyoruz.  Tedarik sanayinin hedefi de geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artış ile 12 milyar  dolar ihracat rakamına ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Burhanoğlu, otomotiv sektöründe üretim ve satışta yaşanan düşüşe  rağmen ihracatta artış yaşandığını belirterek,  Otomotiv Endüstrisi Derneği  verilerine göre, sektörde 2017'de 28,5 milyar dolar olan ihracat rakamının geçen  yıl yüzde 11 artışla 32 milyar dolara ulaştığını, otomotiv tedarik sanayisinin de  2017 yılına göre ihracatını yüzde 12 artırarak 10 milyar dolara yükseldiğini  bildirdi.

2019 yılında tedarik sanayisinde hedefin yükseldiğini belirten  Burhanoğlu, TOSB içerisinde yer alan 106 firmanın toplamda 2019 yılında 90 milyon  avroluk yatırım hedeflediklerini aktardı.

"3,5 trilyon dolarlık yeni pazar oluşacak"

Otomotivde dijitalleşmenin önemine değinen Burhanoğlu, otomotiv  sanayisinin bütün endüstrilerin önünde tüm yenilikleri uygulayan sanayilerin  başında geldiğini, yeni dijitaleşme pazarının 3,5 trilyon dolarlık bir pazar  oluşturacağını vurguladı.

Burhanoğlu, "Otonom araçların konuşulduğu, elektrikli araçların  olacağı bir gelecekte bizde kendimizi yeniliklere hazırlıyoruz. Eğer  planladıklarımızı başarırsak 10 yıl içerisinde TOSB olarak bu yeni pazardan yüzde  1,5 pay alarak ihracatımızı 50 milyar dolarlara çıkarabiliriz."  değerlendirmesinde bulundu.

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