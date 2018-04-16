Otomotiv üretimi martta yüzde 1 arttı

2018 yılı Ocak-Mart döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti, otomobil üretimi ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 425 bin 183 adet, otomobil üretimi ise 285 bin 168 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayi Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 2 oranında artarak 163 bin 358 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin 310 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde üretim yüzde 13 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 32 seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Mart dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 30 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 55 seviyesine ulaştı.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 344 bin 257 adet, otomobil ihracatı ise 234 bin 889 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında yüzde 18 artarken, Euro bazında ise yüzde 2 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 8,376 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 9 artarak 3,293 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 2,678 Milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

MART AYI

Otomotiv üretimi Mart ayında yüzde 1 artışla 159 bin 464 oldu. Aynı ayda otomobil üretimi yüzde 3 düşüşle 105 bin 687 adete indi.

Otomotiv pazarının yüzde 4 artışla 78 bin 871 olduğu ayda, otomobil pazarı yüzde 8 artışla 59 bin 798'e ulaştı.

Otomotiv ihracatı yüzde 4 düşüşle 130 bin 320 olurken, otomobil ihracatı yüzde 9 düşüşle 87 bin 525'te kaldı.