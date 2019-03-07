Otomotiv sektörünün şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 2,54 milyar dolar oldu

Otomotiv sektörünün şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
banner404

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan  açıklamaya göre, otomotiv endüstrisi şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla  yaklaşık yüzde 9 düşüşle 2,54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ürün grupları bazında bakıldığında ise otobüs-minibüs-midibüs grubu  ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 149 milyon dolara  ulaştı.

Geçen ay, binek otomobil ihracatı yüzde 11 gerileyerek 953 milyon  dolar, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 azalarak 892 milyon dolar ve eşya  taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 29 düşüşle 407 milyon dolarda  kaldı.

Almanya, şubat ayında 349 milyon dolar ile Türkiye otomotiv sektörünün  en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu sürdürdü.

Şubat ayında ikinci büyük pazar Fransa'ya ihracat yüzde 5 düşüşle 265  milyon dolar, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a yönelik dış satış yüzde 13  gerileyerek 244 milyon dolar oldu.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve toplam ihracattan yüzde 78  pay alan Avrupa Birliği'ne şubat ayı ihracatı da yüzde 10 azalışla 1 milyar 981  milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu arada, Afrika ülke grubuna ihracat yüzde 6, Bağımsız Devletler  Topluluğu'na yüzde 23, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 32, Serbest Bölgelere yüzde 47  ve Okyanusya ülkelerine yüzde 85 ihracat artışları yaşandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'nın kadın şoför ve vatmanları
Antalya'nın kadın şoför ve vatmanları
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472