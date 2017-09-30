Otomotiv sektörü Afrika'ya ihracatını artıracak

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye'nin Afrika ülkelerine yönelik ihracatını artırmak amacıyla Automechanika Johannesburg Fuarı'na 24 Türk firması ile milli katılım gerçekleştirdi.

Toplam 23 ülkeden 614 firmanın yer aldığı fuarda, Türk firmalarının otomotiv yan sanayi ürünleri büyük ilgi gördü.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, her ay sergilediği başarı grafiğini artırmak amacıyla hedef pazarlardaki çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Sektörün tek ihracatçı birliği olan OİB, otomotiv ihracatından yüzde 3,5 pay alan Afrika ülkelerindeki potansiyeli daha iyi değerlendirmek amacıyla Automechanika Johannesburg Fuarı'na milli katılım gerçekleştirdi.

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da 27-30 Eylül'de düzenlenen fuara, OİB'in öncülüğünde toplam 24 Türk firması katıldı.

Otomotiv yan sanayi ürünlerinin sergilendiği ve 20 bin metrekare alana kurulu fuarda, 23 ülkeden 614 firma yer aldı. Yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarda, Türk firmalarının kamyon, traktör, otomotiv yedek parçalarından ticari ve hafif ticari araçlar için fren aksamı ve komponentlerine, motor soğutma sistemlerinden süspansiyona, elektrik sisteminden kaportaya sergilediği pek çok ürün büyük beğeni topladı.

"İhracatımızın artış kaydetmesini bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Güney Afrika'nın tüm kıtanın hem en büyük motorlu araç üreticisi hem de en büyük motorlu araçlar pazarına sahip ülkesi olduğunu belirtti.

Sabuncu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gerek Türkiye'den uzaklığına gerekse uyguladığı yüksek gümrük vergilerine rağmen Türk otomotiv ihracatçıları açısından önemli bir alternatif pazar olduğuna dikkati çekti.

Güney Afrika'nın potansiyeline işaret eden Sabuncu, "Güney Afrika'ya ocak-temmuz döneminde otomotiv ihracatımız yüzde 54 artışla 65 milyon dolar, yan sanayi ihracatımız da yüzde 24 artışla 38,6 milyon dolar oldu. Fuarın da etkisiyle bu yıldan itibaren Güney Afrika'ya ana sanayi ihracatımızın da artış kaydetmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabuncu, Güney Afrika motorlu taşıtlar pazarının 2016 yılı verilerine göre 547 bin 406 adet ile Afrika kıtasının en büyüğü durumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyüyen bir ekonomiye ve genç bir nüfusa sahip Güney Afrika'nın, 2020 yılında 1,2 milyon adetlik motorlu araç üretimine ulaşma hedefi bulunuyor. Güney Afrika'nın ayrıca küresel otomotiv devlerinin yatırımlarına ev sahipliği yapması, yan sanayi açısından geleceğe umutla bakılmasında da pay sahibi. Tüm bu veriler, Automechanika Johannesburg Fuarı'nın önemini ortaya koyuyor. Fuarın Türkiye otomotiv sektörünün sadece Güney Afrika'ya değil tüm kıtaya olan ihracatına önemli bir ivme katacağına inanıyoruz."