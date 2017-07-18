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Otomotiv ihracatı tüm zamanların rekoruna koşuyor

Tarihinin en yüksek dış satımını 24,7 milyar dolar ile 2008 yılında, ikinci rekorunu ise 23,8 milyar dolar ile geçen sene gerçekleştiren sektör, bu yıl tüm zamanların ihracat rekoruna koşuyor

Otomotiv ihracatı tüm zamanların rekoruna koşuyor

Tarihinin en yüksek dış satımını 24,7 milyar dolar ile 2008 yılında, ikinci rekorunu ise 23,8 milyar dolar ile geçen sene gerçekleştiren sektör, bu yıl tüm zamanların ihracat rekoruna koşuyor

18 Temmuz 2017 Salı 11:55
Otomotiv ihracatı tüm zamanların rekoruna koşuyor
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OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu: - "Yıl sonuna kadar istikrarlı bir performansla 27 milyar doların üzerinde bir dış satım rakamına ulaşarak, tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedefliyoruz. 2008 (otomotiv ihracatında rekor senesi) yılının son çeyreğinde başlayan ekonomik kriz, ihracat rakamlarının son üç ayda sert bir şekilde düşmesine neden olmuştu. Bu yıl bu şekilde bir değişim olmayacak" Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Türk otomotiv sektöründe ihracatın iyi gittiğini belirterek, yıl sonuna kadar istikrarlı bir performansla 27 milyar doların üzerinde dış satım rakamına ulaşıp tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi.OİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün, geçen yılın ilk yarısında 11 milyar 734 milyon 74 bin dolar olan ihracatını bu yılın aynı döneminde yüzde 22,4 artırarak 14 milyar 359 milyon 485 bin dolara çıkardığını belirtti.Otomotiv endüstrisinin haziran ayında ise yüzde 16,4'lük artışla 2 milyar 500 milyon 46 bin dolar dış satım gerçekleştirdiğine dikkati çeken Sabuncu, başarılı bir grafik çizen sektörün yılın ilk yarısında aylık bazda 2,4 milyar dolarlık ortalama ihracat rakamını yakaladığını vurguladı.Sabuncu, yılın ilk yarısında Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 18,8 pay alan otomotivin, bu sonuçla sektörel ihracat şampiyonluğunu da açık ara sürdürdüğünü söyledi.

"İHRACAT REKORUNU KIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Otomotivde, tüm zamanların ihracat rekorunun, 24 milyar 730 milyon 601 bin dolar ile 2008 yılında kırıldığını anımsatan Sabuncu, rekor yılının son çeyreğinin, küresel ekonomik krizden olumsuz yönde etkilendiğini anlattı.Sabuncu, sektörün bu sene güzel bir ivme yakaladığını dile getirerek, şunları kaydetti: "2008 yılının son çeyreğinde başlayan ekonomik kriz, ihracat rakamlarının son üç ayda sert bir şekilde düşmesine neden olmuştu. 2008 yılında, eylül ayına kadar 2,3 milyar dolar aylık ortalama ihracat gerçekleştiren sektör, son üç ayda ancak 1,3 milyar dolarlık ortalama yakalayabilmişti. Bu yıl bu şekilde bir değişim olmayacaktır. Dolayısıyla yıl sonuna kadar istikrarlı bir performansla, 27 milyar doların üzerinde bir dış satım rakamına ulaşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedefliyoruz."

 OTOMOTİVİN 10 YILLIK İHRACATI

OİB verilerine göre, Türkiye'nin, 2017 yılı ocak-haziran dönemi ve geriye dönük 10 yılda gerçekleştirdiği sektörel ihracat rakamları şöyle:

Yıl İhracat/Bin dolar 

2017(ocak-haziran) 14.359.485 
2016 23.889.626 
2015 21.156.308 
2014 22.270.672 
2013 21.305.104 
2012 19.063.427 
2011 20.400.776 
2010 17.382.809 
2009 16.876.610 
2008 24.730.601 
2007 21.256.158

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Anahtar Kelimeler:
IhracatOtomotivRekor
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