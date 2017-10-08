Otomotiv ihracatı eylül ayında vites yükseltti

TÜRKİYE ihracatının lider sektörü otomotiv, her ay sergilediği başarı grafiğini sürdürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörü eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 2 milyar 152 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatını ağustos ayı dışında bu yılın tüm aylarında 2 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarmayı başaran otomotiv, Türkiye ihracatından da toplam yüzde 19 pay alarak liderliğini korudu. Otomotivin ilk dokuz aylık ihracatı ise yüzde 22 artış ile 20,8 milyar dolarlık rakama ulaştı. Ürün grupları bazında sektörün eylül ayı ihracatı binek Otomobillerde çift haneli gerçekleşti. Binek otomobillerde dünyanın en büyük pazarlarından Amerika Birleşik Devletleri’nde çok yüksek oranlarda artış geleneği devam etti. Geçen ağustos ayında binek otomobiller bazında ABD’ye yüzde 109 bin 752 gibi rekor artış kaydeden sektör, eylül ayında da bu mal grubunda dünyanın dev pazarına yine yüzde 61 bin 149 gibi çok yüksek oranda ihracat artışı gerçekleştirdi.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 19,5 ARTTI

OİB eylül ayı verilerine göre, mal grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 19,5 artışla 849 milyon dolar, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 9 artışla 795 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 artışla 361 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 0,1 artışla 101 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 10 ihracat artışı görüldü. Diğer önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 24, İspanya’ya yüzde 15, Rusya Federasyonu’na yüzde 37, Slovenya’ya yüzde 257 artış yaşandı. Romanya’ya yan sanayi ihracatı ise yüzde 21 geriledi. Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya’ya ihracat yüzde 24 düştü. Diğer pazarlardan Almanya’ya yüzde 27, İspanya’ya yüzde 78, Polonya’ya yüzde 31, Belçika’ya yüzde 60, ABD’ye ise çok yüksek bir oran olan yüzde 61 bin 149’luk ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a yüzde 82, Fransa’ya yüzde 25, Danimarka’ya yüzde 75 artış yaşanırken, İtalya’ya yüzde 14, Slovenya’ya yüzde 10, Almanya’ya ise yüzde 23 düşüş yaşandı. Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya artış yüzde 51 gibi yüksek bir oranda kaydedildi. Fransa’ya yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 38 ve Slovenya’ya yüzde 84 düşüş görüldü.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA’YA İHRACAT YÜZDE 15 ARTTI

Ülke bazında en büyük pazar olarak ilk sırada yer alan Almanya’ya ihracat yüzde 15 artışla 360 milyon dolar oldu. Almanya’ya olan ihracat artışına binek otomobiller ihracatının yüzde 27, yan sanayi ihracatının yüzde 10 artması etki yaptı. Sırasıyla diğer büyük pazarlar olan Fransa’ya yüzde 5 artışla 231 milyon dolar ve İtalya’ya da yüzde 13 azalışla 228 milyon dolar ihracat yapıldı. İtalya’ya yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatında yüzde 24, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yüzde 14 gerileme yaşanması etkili oldu. Ülke bazında Birleşik Krallık ve İspanya’ya yüzde 18’er, ABD’ye yüzde 118, Belçika’ya yüzde 15, Polonya’ya yüzde 20 ihracat artışı görülürken, Romanya’ya yüzde 17, Rusya Federasyonu’na yüzde 10, Avusturya’ya yüzde 13 düşüş kaydedildi.

Dünyanın en büyük pazarları arasındaki ABD’ye olan otomotiv ihracatındaki yüzde 118’lik artışta, binek otomobil ürün grubundaki yüzde 61 bin 149’luk artış etkili oldu. ABD’ye yan sanayi ihracatı da yüzde 10 arttı. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a olan artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 82, İspanya’ya olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 78 ve yan sanayi ihracatının yüzde 15 artması etkili oldu.

AB’YE İHRACAT YÜZDE 7 ARTTI

Ülke grubu bazında bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olan AB ülkelerine yönelik ihracat artışı eylül ayında da sürdü. İhracatta yüzde 78 pay alan AB ülkelerine ihracat eylülde yüzde 7 artışla 1 milyar 673 milyon dolar oldu. Yılın dokuzuncu ayında alternatif pazarlar arasında yer alan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 90 ihracat artışı dikkat çekti. Eylülde Afrika ülkelerine yüzde 36, diğer Avrupa ülkelerine ise yüzde 43 ihracat artışı yaşandı.