Otomotiv devleri resmen birleşiyor! Dünyanın en büyük 4. şirketi olacak
Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot'un birleşmesi için son dönemece girildi. Anlaşmanın gelecek hafta imzalanması beklenirken, birleşme ile dünyanın en büyük dördüncü araç üreticisi oluşacak.
EKONOMİ 13.12.2019, 10:35
KONUYA yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre Fiat Chrysler Automobiles NV ile Peugeot markasının sahibi PSA Group resmi birleşme anlaşmasını gelecek hafta imzalamayı hedefliyor.
DÜNYANIN 4. BÜYÜĞÜ OLACAK
Fiat-Peugeot birleşmesi ile dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi ortaya çıkaracak.
YENİ YILDAN ÖNCE İMZALANMAK İSTENİYOR
Anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı iddiaları için yorum yapmayan Fiat ve Peugeot yetkilileri, hedeflerinin anlaşmayı yeni yıldan önce imzalamak olduğunu da ifade ettiler.
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