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Otomotiv devi duyurdu: Binlerce kişi işten çıkarılacak

Alman üretici Daimler de rakipleri BMW AG ve Volkswagen AG'nin Audi biriminin ardından maliyet tasarrufuna gidiyor. Daimler tarafından yapılan açıklamada, 2022'ye kadar en az 10 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

EKONOMİ 30.11.2019, 09:36
Otomotiv devi duyurdu: Binlerce kişi işten çıkarılacak
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ALMAN otomotiv üreticisi Daimler, 2022'ye kadar en az 10 bin kişinin işine son vereceğini duyurdu. Şirketin, 14 Ekim'de, 2022 yılına kadar 1 milyar avro tasarruf yapabilmek için işçi çıkarmayı planladığını bildirmesinden ardından Daimler İnsan Kaynakları Yöneticisi Wilfried Porth, işten çıkartılacak işçi sayısı konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya genelindeki toplam sayı beş basamaklı olacak." dedi.

İDARİ YÖNETİM İŞLERİNDE YÜZDE 10 KESİNTİ OLACAK

Porth, Daimler'in personel masraflarında 1,4 milyar avro tasarruf yapmayı hedeflediğini belirterek, idari yönetim işlerinde de yüzde 10 kesinti olacağını kaydetti. Daimler tarafından yapılan açıklamada ise, "otomotiv endüstrisi, tarihinin en büyük dönüşümünün ortasında" ifadeleri kullanılarak sıfır karbon emisyon hareketliliğinin büyük yatırımlar gerektirdiği vurgulandı.

BREXİT BELİRSİZLİĞİ DE ETKİLEDİ

14 Ekim'de yapılan Daimler açıklamasında, gittikçe artan hibrit ve elektrikli araçların, Mercedes-Benz'ın satış getirisini olumsuz yönde etkileyecek maliyet artışlarına yol açtığı hatırlatılmış ayrıca karbon emisyonunun azaltılması ve otomotiv endüstrisinin dönüşümünün şirketin karlılığını etkilediği kaydedilmişti. Alman otomobil endüstrisi, ABD-Çin ticaret ihtilaflarının ve Brexit belirsizliğinin etkisiyle beklenenden daha zayıf bir büyüme ile karşı karşıya kalırken, elektrikli ve otonom araçlara yapılan büyük yatırımlar da şirketlerin karlılığını azaltıyor. Daimlerin açıklamasının, Almanya'da Volkswagen grubuna bağlı otomotiv üreticisi Audi'nin, kemer sıkma politikası çerçevesinde 2025'e kadar 9 bin 500 iş pozisyonunun iptal edileceğini açıklamasından sonra gelmesi dikkati çekti.

10 YIL İÇİNDE 250 BİN POZİSYON İPTAL EDİLECEK

Son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe iş pozisyonlarının iptal edilmesi dikkati çekiyor. Uzmanlar, içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçildiğini belirterek, elektrikli motorların petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulundurduğundan daha az işçiye ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor. Otomobil sektörü uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer'e göre 800 bin istihdam sağlayan Alman otomotiv sektörü gelecek on yıl içinde 250 bin pozisyonu iptal edecek ve 125 yeni pozisyon oluşturacak. Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü tarafından geçen yıl yapılan çalışmaya göre de dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerinden Almanya'da, yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş sürecinde 2035'e kadar 114 bin kişi işinden olacak ve ülkede milli gelirin yüzde 0,6'sına denk gelen 20 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşanacak.

#Otomotiv devi #Alman üretici #Daimler
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