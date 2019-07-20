Otomotiv devi, 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co, Çin'deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Otomotiv devi, 94 binden fazla aracını geri çağırdı
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ÇİN Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresi, Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co'nun (GAC Group), 94 bin 680 aracı hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

KUSURLU PARÇALAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Geri çağırma işlemi pazartesi başlayacak ve 11 Kasım 2002 ile 27 Haziran 2015 tarihleri arasında üretilen Fit, City, Accord, Odyssey ve Everus S1 modelleriyle, 5 Temmuz 2012 ile 1 Mart 2013 arasında ithal edilen Fit Hybrid sedan model araçları kapsayacak. Araçların kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.

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