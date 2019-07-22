Otomotiv devi, 500 bin aracını geri çağırdı

Volvo, teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdı. Geri çağrılan araçlar arasında V40, V60 gibi modellerde bulunuyor.

Otomotiv devi, 500 bin aracını geri çağırdı
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İSVEÇ basınında yer alan haberlere göre, Volvo teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdı.

GERİ ÇAĞRILAN ARAÇLAR

İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo'nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı. Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström'e dayandırılan haberde, geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90'ların olduğu belirtildi.

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