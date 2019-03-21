Otomobilde KDV ve ÖTV indirimi uzatıldı

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre, otomobilde KDV ve ÖTV indirimi için belirlenen süre uzatıldı. İşte yeni kararın tüm detayları…

Otomobilde KDV ve ÖTV indirimi uzatıldı
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SÖZ konusu indirimlerle ilgili yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı alındı. Alınan karara göre, 1600 cc altı motor hacmine sahip otomobil ÖTV indirimi yıl sonuna kadar devam edecek. Yüzde 15’lik ÖTV indiriminin yanında, ticari araçların da yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran gününe kadar devam edecek. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan otomobillerin ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a, 70 bin TL – 120 bin TL arasındaki araçların ÖTV oranı ise yüzde 50’den yüzde 35’e düşürülme uygulaması da 30 Haziran’a kadar devam edecek. İndirimin devam etme kararı yalnızca otomobiller için geçerli değil. Konut satışlarındaki KDV oranı da 31 Aralık’a kadar yüzde 8 olarak devam edecek. Ayrıca mobilya sektöründeki KDV indirimi de 30 Haziran’a kadar sürecek. Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosiklet modellerin de sıfırlanmış olan ÖTV uygulaması 30 Haziran gününe kadar devam edecek. Alınan karar 1 Nisan 2019’da yürürlüğe girecek.

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